Viceprezident Pence: USA a Turecko se dohodly na příměří v Sýrii

Ankara/Washington - Turecko a Spojené státy se dohodly na pětidenním klidu zbraní v severní Sýrii. Po jednáních s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem to v Ankaře oznámil americký viceprezident Mike Pence. Cílem je, aby se z určené oblasti mohli stáhnout bojovníci kurdských milic. Americký prezident Donald Trump na twitteru napsal, že budou ušetřeny "miliony životů". Trump podle Pence také souhlasí s tím, že po naplnění dohody o příměří v Sýrii zruší hospodářské sankce proti Turecku a že Spojené státy zároveň nebudou žádné další sankce zavádět.

"Spojené státy a Turecko se dnes dohodly na příměří v Sýrii," oznámil Pence na tiskové konferenci po více než čtyřech hodinách jednání v prezidentském paláci v Ankaře. "Turecká strana přeruší operaci Pramen míru, aby umožnila stahování sil (kurdských milic) YPG z bezpečnostní zóny během 120 hodin," upřesnil Pence.

Viceprezident rovněž uvedl, že dnešní dohoda s Tureckem ukončí násilí. Spojené státy podle něj rovněž dostaly záruky ze strany kurdských oddílů YPG, že se spořádaně stáhnou. Stahování YPG už přitom podle viceprezidenta začalo.

Představitel Arabsko-kurdské koalice (SDF) Redur Xelil dnes podle televize Al-Arabíja řekl, že kurdští bojovníci budou příměří dodržovat, ale pokud se stanou terčem útoku, pak se budou bránit. Xelil zároveň vyjádřil obavu, že Erdogan chce podniknout vpád do Sýrie do 32 kilometrů do vnitrozemí. Zastavení bojů na severu Sýrie však politik uvítal.

Dohoda podle Pence skvěle poslouží zájmům Kurdů v Sýrii a zároveň vytvoří dlouhodobou nárazníkovou zónu. Americký politik také vyjádřil přesvědčení, že silné vztahy USA se syrskými Kurdy přetrvají.

Viceprezident Pence ujistil, že Spojené státy Turecku nenabídly nic jiného, než zrušení sankcí. Pence jednal v Turecku o ukončení turecké operace na severovýchodě Sýrie. Jejím cílem bylo podle Ankary vyčistit "bezpečnou zónu" v pásu širokém zhruba 30 kilometrů podél syrsko-turecké hranice od bojovníků YPG.

Trump dnes příměří označil za skvělý výsledek. Rovněž poděkoval Kurdům, jejichž životy podle něj příměří zachránilo.

Americký prezident potvrdil, že sankce už nejsou nutné a že budou "velmi rychle" zrušeny. Erdogana Trump označil za tvrdého muže, který udělal správnou věc. Nyní je podle něj opět ve hře Erdoganova návštěva USA, která byla naplánovaná na příští měsíc.

"Je to velký den pro civilizaci. Jsem hrdý na Spojené státy za to, že při mně stály, když se vydaly nezbytnou, i když poněkud neobvyklou cestou. Lidi se snažili dospět k této 'Dohodě' mnoho let. Miliony životů budou ušetřeny. Blahopřeji VŠEM!" napsal Trump na twitteru.