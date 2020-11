Viceprezident Pence i Harrisová o volebním dni nepolevili

Washington - Ve Spojených státech dnes Američané rozhodují, kdo se na příští čtyři roky stane šéfem Bílého domu. Jak už bývá tradičně zvykem, pozornost médií se upírá zejména ke dvěma prezidentským kandidátům. Avšak ani viceprezidentští kandidáti letos nezůstali zcela bez povšimnutí. Trumpův viceprezident Mike Pence plnil vysílání lokálních rozhlasových a televizních stanic, zatímco demokratická kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová zavítala do Detroitu, kde vyjádřila důvěru v Američany a vyzvala je, aby nezapomněli hlasovat.

Podle televize CNN dnes rozhovory s Pencem zaplnily vysílání více než dvou desítek lokálních televizních a rozhlasových stanic v těch státech, kde se očekávají těsné výsledky. Rozhovory poskytl mimo jiné radiovým stanicím a televizím na Floridě, ve Wisconsinu, v Ohiu, Severní Karolíně, Michiganu či Nevadě. Podle úředníka Bílého domu jinak republikánský viceprezident tráví dnešní den s rodinu.

Viceprezidentská kandidátka Joea Bidena, senátorka za Kalifornii Harrisová odpoledne přiletěla do Detroitu. V krátkém komentáři médiím připomněla voličům, že se tam volební místnosti zavřou ve 20:00 místního času, a dodala, že Michigan nepochybně sehraje významnou roli v tom, který z prezidentských kandidátů zvítězí.

Na dotaz novinářů, co by vzkázala voličům, kteří se obávají, že v noci propuknou nepokoje, Harrisová odpověděla, že má v Američany důvěru. "Mějte důvěru v americký lid. Pevně věřím, že my, ať už volíme kohokoli, budeme hájit integritu naší demokracie a pokojené předání moci," řekla.

Bidenova kampaň mezitím při telefonickém brífinku vyjádřila naději, že demokratický kandidát volby vyhraje. Manažerka kampaně Jennifer O'Malleyová Dillonová uvedla, že je o vítězství Bidena přesvědčená, a dodala, že štáb bude pečlivě sledovat výsledky. Podle demokratické kampaně bude vítěz znám v průběhu noci.

Představitelé kampaně zároveň řekli, že Biden může zvítězit, i pokud by nevyhrál na Floridě nebo v Pensylvánii, za přepokladu, že získá Michigan, Wisconsin a Arizonu nebo Severní Karolínu. Dillonová nicméně poznamenala, že v Pensylvánii Biden podle odhadů kampaně Trumpa s přehledem porazí. Podle předvolebních průzkumů bude klání v Pensylvánii těsné. Biden podle zprůměrovaných anket má sice před Trumpem náskok 4,7 procentního bodu, avšak v porovnání s koncem října je rozdíl menší.