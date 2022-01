Vicepremiér Jurečka: Milostivé léto pro dlužníky by se mohlo brzy zopakovat

Praha - Milostivé léto pro dlužníky by se mohlo v brzké době zopakovat. Mohlo by se také případně rozšířit i na další pohledávky. Na uspořádání další oddlužovací akce je ve vládní koalici shoda. ČTK to řekl vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Pro opakování jsou i poslanci, kteří milostivé léto prosadili. Akce začala loni 28. října a skončí v pátek. Pokud do té doby lidé s exekucí na dluh u veřejných institucí splatí původní dlužnou částku a 908 korun odměnu exekutorovi, odpustí se jim penále, úroky a další platby. Kolik exekučních řízení se tak podaří uzavřít a jakou sumu věřitelé dostanou, bude exekutorská komora podle své mluvčí Evy Rajlichové vědět v březnu.

Podle údajů komory bylo loni na konci října v Česku téměř 4,58 milionu exekucí, mělo je 711.900 dlužníků. Experti na sociální problematiku považují předlužení za zásadní překážku v zaměstnávání. Dlužníkům totiž z oficiálního výdělku po srážkách zbývá nezabavitelné minimum, často tak raději pracují načerno. "Samozřejmě jedním z důvodů spuštění milostivého léta bylo dostat lidi, kteří jsou dlouhodobě v šedé zóně a nevyplatí se jim legálně pracovat, do režimu, aby pracovali oficiálně," řekl ČTK Jurečka.

Podle něj by se podmínky příští akce mohly upravit. "Měli bychom tam dostat i rozšířený okruh exekucí. Třeba ty, které vyplynuly ze správních řízení. To se týká i našeho resortu, kde máme třeba pohledávky u České správy sociálního zabezpečení," uvedl Jurečka. Podle něj je milostivé léto rozumný krok, který umožní srovnat původní dluh bez někdy i násobně vyššího příslušenství. "Jsem rád, že je koaliční shoda na tom, že to v roce 2022 zrealizujeme. Bude to samozřejmě potom už opravdu milostivé léto, tedy během letních měsíců," dodal vicepremiér.

Milostivé léto prosadili loni poslanci. Jurečka předpokládá, že tentokrát s návrhem přijde vláda. Podle poslance ANO Patrika Nachera, který patří ke spoluautorům nynější oddlužovací akce, by na předloze měla mít ale koalice a opozice předem shodu. "Měli bychom to mít natolik detailně prodiskutované, že potom už bychom šli s jednou dohodnutou variantou do Sněmovny," řekl ČTK Nacher. Míní, že by pak bylo možné novelu přijmout hned při prvním projednávání. Už v prosinci uvedl, že by díky nynějšímu tříměsíčnímu projektu mohla skončit až třetina exekucí a dluhu by se mohla zbavit až polovina dlužníků. "Celý institut milostivého léta je tak unikátní, že si říká o pokračování, respektive o zopakování," řekl Nacher. Nově by se podle něj mohly zahrnout i jiné pohledávky než jen ty, které vymáhá exekutor.

Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky se vláda v programovém prohlášení zavázala, že nedávné úpravy pravidel exekucí vyhodnotí a najde vyvážené řešení pro zodpovědné dlužníky i seriozní věřitele. "Do této oblasti samozřejmě spadá i milostivé léto," řekl ČTK mluvčí. Ministerstvo podle něj dosavadní údaje analyzuje a čeká na konečné výsledky, spolu s exekutorskou komorou pak zjištění zveřejní. Komora podle své mluvčí Evy Rajlichové po skončení akce začne sbírat data od jednotlivých exekutorů, výsledky by měly být v březnu.

Podle lidoveckého poslance Marka Výborného, který je dalším z autorů nynější úpravy, není o smysluplnosti milostivého léta pro odpovědné dlužníky i věřitele pochyb. "Vzhledem k okolnostem i přístupu některých exekutorů je namístě ho ještě jednou zopakovat," uvedl Výborný. Podle některých dluhových poradců část exekutorů oddlužení brzdila. Vedení exekutorské komory to odmítlo.

Komora pravidla milostivého léta už dřív kritizovala. ČTK nyní sdělila, že při případném pokračování bude žádat "zásadně jiné" nastavení. "To, že stát chce odpouštět své dluhy, nesmí být na úkor exekutorů. Ti musí dostat zaplaceno za svoji práci, stejně jako jiné právnické profese," uvedla komora. Podle ní z předběžných odhadů vyplývá, že akce využili hlavně lidé, kteří své dluhy už předtím řešili.