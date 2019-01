Praha - Čekání na novelu zákona o České národní bance (ČNB) může podle viceguvernéra centrální banky Marka Mory poškodit české banky. Řekl to dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Podle novely by mohla ČNB určovat parametry úvěrů na bydlení, v současnosti dává jenom doporučení, kterými se ale české banky většinou řídí. Zahraniční banky nebo nebankovní subjekty to však dělat nemusejí, banky by tak měly zhoršenou pozici na trhu. Novela je v meziresortním připomínkovém řízení od loňského července.

"Může dojít k paradoxní situaci, ve chvíli, kdy tento typ úvěru, to znamená hypoteční úvěry, začnou masivněji poskytovat například pobočky zahraničních bank anebo některé další subjekty, i nebankovní, tak to může nakonec poškodit naše banky," řekl Mora. Podle něj se tak zatím neděje, i když jedna evropská banka má zájem nabízet hypoteční úvěry skrze svou dceru v ČR.

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly může být situace nebezpečná, protože s ohledem na délku standardního legislativního procesu, který trvá rok, nebude mít ČNB v rukách zákonnou pravomoc až do roku 2020.

"My jsme se s tím zatím nesmířili, stále bojujeme za to, aby ta novela byla předložena jednak ministerstvem financí do vlády, a potom vládou do Poslanecké sněmovny," dodal Mora. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) podle něj chce mít nejspíš jistotu, že návrh vládou a posléze Parlamentem projde.

Návrh novely již na počátku roku 2017 schválila vláda, tehdejší Sněmovna jej ovšem nestihla před volbami do Poslanecké sněmovny projednat. Návrh tak ministerstvo financí předložilo znovu. Řada poslanců již dříve vyjadřovala obavy, že navrhovaná regulace ztíží dostupnost hypoték, a tím i bydlení.

Od října ČNB rozšířila pravidla pro poskytování hypoték o požadavky na výši příjmu domácnosti. Dluh žadatele o hypotéku by neměl překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat nejvýše 45 procent svého měsíčního čistého příjmu. Jde však právě pouze o doporučení bankám.

Středula dnes také kritizoval vládu, že nepřipravuje opatření na výstavbu nájemního bydlení. Podle něj by pak mohlo nastat narovnání trhu, podle něj jsou nyní ceny nájemného neakceptovatelné.

Podle portálu Ideální nájemce.cz ceny bytových nájmů v Praze v posledních třech letech vzrostly proti Brnu zhruba dvakrát rychleji. V Praze se medián neboli střední hodnota zvýšil o 39 procent na 16.704 korun za měsíc, v Brně stoupl o 21 procent na 11.985 korun.