Více než sto lidí v Praze protestovalo proti prodloužení těžby v Bílině

Stávka za klima, kterou uspořádalo středoškolské hnutí Fridays For Future. Studenti protestovali proti prodloužení těžby v hnědouhelném dole Bílina, 21. dubna 2023, Praha.

Stávka za klima, kterou uspořádalo středoškolské hnutí Fridays For Future. Studenti protestovali proti prodloužení těžby v hnědouhelném dole Bílina, 21. dubna 2023, Praha. ČTK/Šimánek Vít

Více než sto převážně mladých lidí se v pátek sešlo na Malostranském náměstí v Praze, aby protestovali proti prodloužení těžby v dole Bílina. Akci uspořádalo studentské hnutí Fridays For Future. Protestující po vládě požadují odsouzení prodloužení těžby a zveřejnění dokumentů o stavu podzemní vody v okolí polského dolu Turów.

"S příchodem nové vlády jsme měli naději, že se o klimatické krizi začne nejen mluvit, ale že bude vláda dělat kroky k jejímu řešení. Hned na začátku jejího volebního období jsme však viděli netransparentně podepsanou dohodu o dole Turów, kde je nyní plánovaná těžba do roku 2044. Teď jsme svědky ticha v situaci, kdy báňský úřad rozhodl prodloužit povolení těžby v dole Bílina do roku 2035. Vláda mlčí. To nemůžeme nechat bez odezvy," uvedli organizátoři v prohlášení.