Více než sto lidí protestovalo proti prodloužení těžby v Bílině

Stávka za klima, kterou uspořádalo středoškolské hnutí Fridays For Future. Studenti protestovali proti prodloužení těžby v hnědouhelném dole Bílina, 21. dubna 2023, Praha. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Více než sto převážně mladých lidí se dnes sešlo na Malostranském náměstí v Praze, aby protestovali proti prodloužení těžby v dole Bílina. Akci uspořádalo studentské hnutí Fridays For Future. Protestující po vládě požadují odsouzení prodloužení těžby a zveřejnění dokumentů o stavu podzemní vody v okolí polského dolu Turów.

Stávka studentů za klima měla začít v 15:03, tedy ve tři hodiny a tři minuty odpoledne, což podle studentů symbolizuje rok 2033, kdy měla mít Česká republika podle programového prohlášení vlády vytvořené podmínky k odklonu od uhlí. Nakonec akce začala s asi patnáctiminutovým zpožděním. Prodloužení těžby v dole Bílina jde podle hnutí proti programovému prohlášení vlády a proti řešení klimatické krize.

"S příchodem nové vlády jsme měli naději, že se o klimatické krizi začne nejen mluvit, ale že bude vláda dělat kroky k jejímu řešení. Hned na začátku jejího volebního období jsme však viděli netransparentně podepsanou dohodu o dole Turów, kde je nyní plánovaná těžba do roku 2044. Teď jsme svědky ticha v situaci, kdy báňský úřad rozhodl prodloužit povolení těžby v dole Bílina do roku 2035. Vláda mlčí. To nemůžeme nechat bez odezvy," uvedli organizátoři v prohlášení.

Povolení prodloužit těžbu v dole Bílina na Teplicku do roku 2035 dostaly Severočeské doly od Obvodního báňského úřadu ke konci letošního března, organizace Greenpeace avizovala, že se proti rozhodnutí odvolá. Jelikož Severočeské doly ovládá skupina ČEZ, kde má Česko skoro 70procentní podíl, studenti po vládě žádají, aby vydala jasné stanovisko proti prodloužení těžby. Ministerstvo průmyslu v březnu uvedlo, že prodloužení těžby se s cílem vlády odklonit se do roku 2033 od uhlí nevylučuje.

Polský důl Turów leží v blízkosti českých a německých hranic, ekologické organizace dlouhodobě varují před tím, že těžba ohrožuje životní prostředí a ničí podzemní vody v okolí. Zároveň kritizují česko-polskou dohodu z února 2022 o řešení vlivu těžby v dole Turów, která podle nich nechrání české občany před ztrátou vody.

Ministerstvo životního prostředí v březnu uvedlo, že informace poskytuje veřejnosti transparentně a na základě zákona. Podle něj Polsko plní své závazky, a ČR tak může kontrolovat vliv těžby na životní prostředí i data o stavu podzemní vody.