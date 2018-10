Vídeň - Vůbec poprvé již polovina civilizace není chudá nebo náchylná na to, že se propadne do chudoby. Podle zprávy neziskové organizace World Data Lab více než polovina světové populace žije v domácnosti, která vydělává dost na to, aby byla považována za střední nebo vyšší třídu. Každou sekundu se do této skupiny zařadí pět lidí. Za rapidním růstem stojí hlavně Asie, napsal list Financial Times.

Podle výpočtů WDL provedených v září 3,8 miliardy lidí nyní žije v domácnostech s tak vysokými výdaji, které nejsou nutné pro základní provoz domácnosti, že mohou být považování za střední třídu nebo bohaté. Z toho 3,59 miliardy jich patří do střední třídy. Zhruba stejný počet lidí žije v domácnostech, které jsou chudé nebo náchylné k chudobě. Září 2018 tak představuje globální bod zvratu, od této doby nebudou poprvé chudí tvořit většinu světa.

Podle provozního ředitele WDL Kristofera Hamela bude mít tato změna významný hospodářský a politický dopad, protože lidé budou náročnější na podniky a na vlády. "Tento mezník je důležitý, protože střední třída je pohonem moderních ekonomik," prohlásil. Upozornil, že zhruba polovina globální ekonomické poptávky je tvořena spotřebou domácností.

WDL zahrnuje do střední třídy domácnosti, které utrácejí 11 až 110 dolarů (240 až 2440 Kč) na osobu denně podle parity kupní síly z roku 2011. Toto měřítko používá mnoho organizací a vlád, včetně Indie a Mexika. V praxi to znamená, že lidé ve střední třídě mají dostatek peněz k volnému použití, jako k nákupům motocyklů, praček či myček, mohou si dovolit jít do kina nebo utrácet za jiné formy zábavy či jet na dovolenou. Jsou také přesvědčeni, že mohou zvládnout případné šokové ekonomické události, jako onemocnění nebo ztrátu zaměstnání, aniž by se propadli zpět do extrémní chudoby.

Do roku 2030 by se počet lidí ve střední třídě měl zvýšit na 5,3 miliardy. Téměř 90 procent nových členů střední třídy má pocházet z Asie. Malý růst by měla zažít také Afrika.

Údaj se vypočítává z analýzy průzkumů příjmů a výdajů domácností uskutečněných 188 vládami, které shromažďuje Světová banka. WDL sídlí ve Vídni a mezi její dárce patří německá vláda, Evropská kosmická agentura a Unicef.