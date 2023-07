Více než deset let po sérii vražd žen u New Yorku zatkla policie podezřelého

New York - Více než deset let po sérii vražd žen poblíž New Yorku zatkla policie podezřelého. Devětapadesátiletý architekt Rex Heuermann teď podle serveru BBC News čelí obvinění ze tří vražd, ze čtvrté je podezřelý. Od roku 2010 se na pláži Gilgo Beach, která leží východně od New Yorku, našlo celkem 11 těl.

K zatčení a obvinění muže vedly nové poznatky, mezi něž patří stopy DNA i mobilní data. Heuermann, který je nyní ve vazbě, tvrdí, že je nevinný.

Podle státních zástupců ale zavraždil tři ženy, které se živily jako sexuální pracovnice. Jejich těla se našla v roce 2010 poblíž těla další oběti, z jejíž vraždy je Heuermann také podezřelý.

V roce 2010 a 2011 se v oblasti Gilgo Beach našla těla celkem devíti žen, jednoho muže a jednoho dítěte. Nakolik spolu tyto případy souvisí, není podle agentury DPA jasné. Vyšetřovatelé jsou ale přesvědčeni, že přinejmenším za některými z násilných činů mohl být sériový pachatel.