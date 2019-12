Více než bodu si cením výkonu, řekl kouč Varaďa po duelu s USA

Ostrava - Čeští hokejisté dnes na juniorském mistrovství světa vybojovali bod v zápase s USA, trenér Václav Varaďa byl však spokojen hlavně s jejich výkonem. Ten považoval za mnohem důležitější. Varaďa věří, že jej zopakují i v úterý proti Kanadě a sami si vybojují postup do čtvrtfinále.

"Kluci dnes hráli na maximum a věřím, že to bylo vidět. I když si americký tým vytvořil šance, trefil tyčky nebo to skončilo na hrudi Lukáše Paříka, tak si myslím, že nechali na ledě všechno a bojovali o výsledek. Ze zápasu jdeme se vztyčenou hlavou a s bodem, který je pro nás velmi dobrým skokem do posledního zápasu, který nás čeká v úterý," řekl Varaďa novinářům po prohře jeho týmu 3:4 v prodloužení.

"Pochválil jsem je za výkon a věřím, že si z toho vezmou jen to nejlepší. Potvrdili si, že tým je důležitější než to, co má člověk na zádech. Myslím, že dnes jsme našli společnou cestu a šlo to na našem výkonu vidět. Více než bodu si cením výkonu. Proti Německu mi to chybělo," uvedl Varaďa, který ocenil i dobrý výkon brankáře Lukáše Paříka. "Dnes držel naše barvy."

Hodně emocí vyvolala situace ve 47. minutě, kdy českému týmu rozhodčí neuznali gól Šimona Kubíčka kvůli kontaktu Ondřeje Pavla s brankářem Spencerem Knightem. "Kluci se zdravě naštvali a vzápětí dali gól. Nedali se nepřízní osudu odradit," pochvaloval si Varaďa.

I on se snažil verdikt arbitrů změnit a sáhl k trenérské výzvě. "Měli jsme informace od našeho videotrenéra, že tam byl velmi minimální kontakt, možná na hranici, nebo nad hranicí brankoviště. Myslím si, že takové góly by měly platit," řekl bývalý vynikající útočník.

Podruhé se pokusil zvrátit názor rozhodčích i proto, aby týmu dokázal, že je s ním na jedné lodi. "Chtěl jsem, aby to zhlédli ještě jednou, dal jsem tomu dvě tři minutky. Když se na rozhodčí ve správný čas malinko zatlačí, tak občas dojde k tomu, že si třeba řeknou, že ten kontakt byl minimální, nebo to bylo mimo brankoviště," vysvětlil Varaďa.

Češi se dnes vyrovnali i s tím, že museli hrát jen na šest obránců a po odstoupení zraněného Jana Jeníka na deset útočníků. "To se stává. Bereme to tak, jak to je. A věřím, že i tým se tomu oddal. Nakonec vyrovnávací gól vstřelil Petr Čajka, který jinak přesilovku nehrál. Byla tam spousta věcí, které se mi líbily," uvedl Varaďa. Již nyní je jasné, že Jeník v úterý hrát nebude.