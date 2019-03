V pražském Obecním domě byla 6. března 2019 zahájena výstava Zdeněk Burian: Širým světem. Potrvá do 30. června.

Praha - Více než 200 děl napříč uměleckou tvorbou malíře Zdeňka Buriana představí Obecní dům v Praze. Výstava Širým světem zavede návštěvníky do světa významného umělce, jehož kresby doprovázely knihy Eduarda Štorcha, Jaroslava Foglara nebo Karla Maye. Výstava potrvá od 7. března do 30. června.

"Výstava, kterou jsme připravovali rok, skýtá přes 200 originálů, které jsou rozděleny do 14 tematických celků. Výstava je výjimečná v tom, že to je velmi komplexní pohled do tvorby Zdeňka Buriana," řekl dnes novinářům kurátor výstavy Jakub Sluka z Retro Gallery. Výstava se jmenuje Širým světem podle časopisu, který vycházel ve 30. letech. Časopis každý rok reprodukoval 50 až 60 originálů Zdeňka Buriana.

"Výstavu Karla Lhotáka navštívilo 30.000 lidí a my předpokládáme, že toto číslo bude pokořeno, protože ilustrace Zdeňka Buriana jsou úžasné," řekl předseda představenstva Obecního domu Vlastimil Ježek.

Výstava člení Burianovu tvorbu do několika tematických celků, které mapují jeho umělecký vývoj a široký záběr. Jednotlivé kapitoly představují ilustrace k dobrodružným příběhům Jacka Londona, Julese Verna, Rudyarda Kiplinga, Roberta Louise Stevensona, Karla Maye či Arthura Ransoma, dále kvašové malby k cestopisným knihám Enriqua Stanka Vráze nebo ilustrace k vědecko-fantastickým titulům Vladimira Obručeva a Ludvíka Součka.

Expozice také uvede pravěké obrazové rekonstrukce, které vznikly ve spolupráci s paleontologem Josefem Augustou, a celek geografických děl Země a lidé zachycující daleké krajiny a jejich obyvatele. Značnou část Burianovy tvorby, kterou výstava obsahuje, tvoří volná malba a knižní obálky s rysy exotiky a dobrodružného romantismu.

Burian byl mistrem v ilustraci dobrodružného žánru, přesto jeho obrovské dílo - kolem 14.000 ilustrací a obrazů - umělecká obec opomíjela, jeho kresby znevažovali vědci a až na výjimky nebyl ceněn ani oficiálně. Po několik generací znal skoro každý chlapec jeho brilantní perokresby, kvaše a tempery doprovázející knihy Eduarda Štorcha, Jaroslava Foglara a dobrodružnou a fantastickou literaturu pro mládež od autorů typu Karla Maye či Julesa Vernea. Nejdražším vydraženým Burianovým obrazem byl Tygr ussurijský v roce 2017 za 3,1 milionu korun včetně aukční přirážky.

Významné jsou i jeho vědecké ilustrace, zejména paleontologické rekonstrukce pravěkých vymřelých zvířat a rostlin a prehistorických krajin zpracované společně s profesorem paleontologie Josefem Augustou. Známé jsou zejména obrazy dinosaurů, mamutů i prvních lidí. Burian tak přispěl k popularizaci této vědní disciplíny.