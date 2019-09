Více než 150 vozů vyrazilo z Č. Budějovic na rallye veteránů

České Budějovice - Více než 150 historických automobilů vyrazilo dnes z Českých Budějovic na veteránskou rallye South Bohemia Classic. Trať je za dva dny povede po přibližně 420 kilometrech regionu. Největší vzdálenost absolvují v sobotu v okolí lipenské přehrady. Jelikož je to 10. ročník rallye South Bohemia Classic, pořadatelé to zohlednili při výběru trasy. ČTK to řekl ředitel závodu Pavel Kacerovský.

"Vybrali jsme místa, která se účastníkům v minulém ročníku nejvíce líbila. Podle toho jsme pak sestavili trať," uvedl. Více než 150 kilometrů dlouhá etapa dnes jezdce zavede z Českých Budějovic přes Prachatice do Českého Krumlova.

V sobotu ráno odstartují z Dolní Vltavice a po téměř 260 kilometrech se do obce na kraji lipenské přehrady vrátí. "Účastníci projedou prakticky všemi městy a vesnicemi v okolí lipenské nádrže. A čeká je mimo jiné i zkouška v Kaplici, která patří mezi nejoblíbenější," uvedl Kacerovský.

Na trať vyrazili řady různých značek. Nejstarší z nich je Aero 30 Forster z roku 1937, řídí ho majitel muzea historických vozidel v Jílovicích na Českobudějovicku Emil Roděj. Za volantem československého kabrioletu Škoda Felicia z roku 1961 zase usedl moderátor televize Nova Rey Koranteng.

Rallye se jede z velké části při plném silničním provozu. Princip soutěže ale není v rychlosti. Posádky mají dodržovat předem stanovený rychlostní průměr. Soutěž se jmenuje setinová rallye, protože se čas měří na setiny. Podle pořadatelů jde o největší akci svého druhu na území České republiky.