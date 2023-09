Více dětí navštěvuje technické kroužky, jako je robotika nebo programování

Ilustrační foto - 10. ročník mezinárodní soutěže Robotiáda, na snímku z 24. února 2023, ve Vida! science centrum v Brně. Stovky soutěžících do 19 let poměřovaly své programovací schopnosti. Úkolem až čtyřčlenných týmů bylo, co nejlépe se svými roboty zvládnout úkoly jako sprint, čára či záchrana medvěda. Využily přitom vlastní výrobky ze stavebnice Lego. ČTK/Uhlíř Patrik