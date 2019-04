Praha - Podruhé se se svými snímky ze sportovního prostředí, které jsou ale prodchnuté emocemi a velkou silou člověka, dostal český fotograf Michael Hanke do užšího výběru prestižní světové žurnalistické soutěže World Press Photo v Nizozemsku. Před dvěma lety získal druhé místo v kategorii sportovní reportáž za soubor fotografií z dětských šachových turnajů. Letos soutěží se snímky boxerů vozíčkářů. "Myslím, že první až třetí místo je politika. Jsem spokojený už s tím, že fotografie budou na výstavě a že se o těchto silných lidech svět dozví," řekl Hanke ČTK.

Ve stejné kategorii jako Hankeho snímky jsou nominované třeba fotografie íránských žen, které bojují za to, aby mohly chodit fandit na fotbal, což je v zemi zakázáno. Soutěží také snímky tureckých zápasníků. "V závěrečném kole je proces výběru velmi náročný, než se z 80.000 snímků vyberou v jednotlivých kategoriích tři," přibližuje dlouhou práci porotců. Ta je do určité míry vždy subjektivní a v některých případech mohou rozhodovat i jiné aspekty, než je kvalita fotografie a její výpověď. To může hrát roli podle Hankeho třeba v případě snímků žen z Íránu.

"A mně je to jedno. Už nominace je pro mě obrovská čest. Jestli jsem první, druhý nebo třetí, je jedno, vystavené budou všechny fotografie. Poslání, které by to mělo mít, to splní," říká. Podobný úspěch, tedy dostat se dvakrát do nominací, měl z českých fotografů jen Antonín Kratochvíl, připomíná. Cenu dostal Kratochvíl třikrát. V domácí obdobě soutěže, tedy Czech Press Photu, Hankeho soubor s paraboxery paradoxně neuspěl.

Před Hankem ve WPP uspěli z českých autorů také třeba Jana Ašenbrennerová, Roman Vondrouš, Jan Šibík, Tomki Němec, Pavel Štecha či už za rok 1958 Stanislav Tereba a Vilém Kropp; čeští fotografové častěji bodují v kategorii sport.

Hanke vozíčkáře stejně jako dětské šachisty či dříve seniory na tanečních zábavách nebo řádové sestry fotí černobíle. "Je to humanistický dokument, hledám přesah, dívám se za roh, zajímají mě druhé, třetí plány. Dělám fotografie, ve kterých by si divák měl při každém dalším pohledu najít další zajímavý moment, měly by ho donutit přemýšlet. Potřebuju lidi zaměřit na emoce, od toho barva do velké míry odvádí pozornost," říká.

Zaujal ho hlavně příběh Zdeňka Šafránka, který kromě toho, že reprezentoval Česko ve sledge hokeji na paralympijských hrách a jezdí i na handbiku je také českým šampionem v paraboxu. "Viděl jsem reportáž o handicapovaných klucích i holkách, kteří dělají parabox. Záběry z tréninku mě úplně nadchly. Co ti lidé umějí dělat za věci! Myslím, že toho nejen ve sportu, ale i v životě dokáží víc, než my zdraví," řekl. Prvním, s kým se seznámil, byl Šafránek, poznal i jeho rodinu.

"To je člověk, kterému se mohl zhroutit život v 21 letech, kdy se mu stal úraz. Ale dokázal se s tím popasovat a dnes po 15 letech dokáže motivovat jiné. Prostřednictvím fotografií, které během následujícího roku obletí 100 metropolí v 50 zemích, to může motivovat lidi s podobným osudem," říká Hanke.