Víc než desetina seniorů nad 70 let není registrována k očkování

Praha - Téměř 197.000 seniorů nad 70 let, tedy asi 13 procent z této věkové skupiny, není ani registrováno k očkování proti covidu-19. Naproti tomu polovina z nich už má vakcinaci dokončenou, téměř 80 procent dostalo alespoň jednu dávku a sto tisíc zaregistrovaných čeká na termín, většinou u praktického lékaře. Vyplývá to ze zveřejněných dat o očkování ke konci května.

Lidé nad 70 let se k očkování mohou hlásit čtvrt roku, osmdesátníci a starší asi čtyři a půl měsíce a ti, kteří žijí v domovech pro seniory, se spolu se zdravotníky očkují už od konce loňského roku. Celkově žije v Česku asi 1,4 milionu lidí nad 70 let. Podle odborníků právě starším hrozí horší průběh nebo úmrtí v souvislosti s covidem-19, před kterým má očkování chránit.

Více než 800.000 z nich už má dokončené očkování. Téměř 80 procent lidí této skupiny dostalo už alespoň jednu dávku vakcíny, což podle odborníků vedlo i tomu, že méně lidí s vážným průběhem směřuje do nemocnic. Zbývá ale stále kolem sta tisíc lidí nad 70 let, kteří jsou registrovaní a čekají na termín, a zhruba 197.000 lidí, kteří nejsou očkovaní ani registrovaní.

Celkově už bylo očkování dokončeno u zhruba 13 procent obyvatel a 36 procent dostalo alespoň jednu dávku. V každé věkové skupině nad 50 let, pro které byly registrace postupně otevírané vždy po pěti ročnících, se zaregistrovalo už alespoň 50 procent lidí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes novinářům ve Sněmovně řekl, že cílem je očkovat 70 až 75 procent obyvatel. Zájem zatím projevilo asi 44 procent populace, mladší 29 let se zatím ale registrovat, a mladší 16 let ani očkovat nemohou.

V noci na čtvrtek se otevřou registrace pro všechny lidi nad 16 let, pro které je zatím v ČR vakcína schválena. Očkovací látku od firmy PFizer/BioNTech Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila i pro osoby 12 až 16 let. Lidem pod 29 let bylo v Česku podáno už 160.000 dávek vakcíny. Dokončené očkování má zhruba 55.000 osob.

Podíly očkovaných podle věkových skupin:

Věk Počet obyvatel (k 1.1. 2021) Registrace První dávka Dokončené očkování 80+ 447.526 87,2 % 77,3 % 63,2 % 70 - 79 let 1,038 mil. 86,6 % 78,7 % 50,2 % 65 - 69 let 672.418 77,7 % 70,5 % 16 % 60 - 64 let 625.465 70,2 % 63,2 % 13,3 % 55 - 59 let 669.733 65,6 % 58,2 % 13,9 % 50 - 54 let 686.000 61,8 % 53,9 % 12 % 45 - 49 let 882.586 58,8 % 48,9 % 10,6 % 40 - 44 let 893.321 51,3 % 35,6 % 8,9 % 35 - 39 let 753.310 40,1 % 18,9 % 6,9 % 30 - 34 let 718.931 30,4 % 11,4 % 5,2 % Celkem obyvatel 10,702 mil. 44,3 % 36,2 % 13,9 %

Zdroj: data o očkování k 31. květnu