VHÚ veřejnosti nabídne dvě nově renovovaná historická letadla

Praha - Letecké muzeum Vojenského historického ústavu (VHÚ) nabídne svým návštěvníkům po otevření dvě nově renovovaná historická letadla. Státní podnik LOM Praha mu v Praze Kbelích po několikaměsíčních rekonstrukčních pracích předal opravené cvičné letouny Aero L-29 Delfín a Avia CB-33 (Il-10).

"Dá se říci, že se jedná o světové unikáty," řekl ČTK ředitel LOM Praha Jiří Protiva. Ocenil vysokou kvalitu a historickou věrnost, v jaké zaměstnanci práci odvedli. Podle ředitele VHÚ Aleše Knížka má VHÚ oba stroje ve svých sbírkách již dlouhou dobu. Protože byly umístěny v depozitáři, veřejnost si je nemohla prohlédnout. To se poté, co protipandemická opatření umožní znovuotevření muzeí, změní. Na Delfínu pracovali technici asi půl roku, renovace stála řádově statisíce korun. Úpravy Avie musely být rozsáhlejší, zabraly přes rok a stály do dvou milionů korun.

Jan Sýkora, kurátor leteckého fondu Leteckého muzea, ČTK řekl, že v případě Avie CB-33 musel být stroj kompletně rozebrán. "Co se dalo sundat, bylo sejmuto, křídla samozřejmě oddělena od trupu. Celé bylo také kompletně odbarveno, včetně křídel, dutin, včetně vnitřku kabiny a trupu. Je to opravdu sisyfovská práce," poznamenal.

Protiva podotkl, že k Avii se nedochovala technická dokumentace a bylo potřeba sehnat řadu náhradních dílů. Podle Sýkory byly pořizovány i od pamětníků a na burzách. Některé z nich musely být i vyrobeny podle výrobních nákresů.

Na Delfínu je pak specifický jeho nátěr. "Jedná se o speciální syntetické barvy, které mají odstínit letoun proti tepelnému vyzařování," řekl. Na tomto stroji byly použity pro ověření jejich vlastností.

Cvičný proudový letoun Aero L-29 Delfín vyvinuli koncem 50. let minulého století, první exemplář vzlétl v dubnu 1959. Mezi lety 1963 až 1974 vzniklo více než 3500 letounů, které se staly standardním cvičným strojem armád Varšavské smlouvy. Nejvíce, na 2000, jich odebral Sovětský svaz, československé vojenské letectvo postupně zařadilo do výzbroje zhruba 400 delfínů. Kromě cvičné varianty existovala i průzkumná či akrobatická, v mnoha zemích zejména v Africe a Asii sloužily L-29 také jako lehké bitevníky.

Opravený cvičný bitevní letoun Avia CB-33 byl určen pro výcvik bitevních pilotů létajících na těchto strojích. Postaven byl patrně v roce 1954. Koncem 50. let se dostal od bojového útvaru na letiště Tábor-Všechov a posléze předán Aeroklubu Tábor. Na táborském letišti zůstal až do převzetí do sbírek VHÚ v roce 1967, kam se dostal ve značně poničeném a nekompletním stavu. Částečně byl opraven a následně si jej lidé mohli prohlédnout ve venkovní expozici muzea. Od počátku devadesátých let byl uložen v depozitáři VHÚ. Letoun byl vyvinut v sovětském svazu pod označením Iljušin Il-10. Československý podnik Avia ho v licenci vyráběl od počátku 50. let.

Podle Knížka VHÚ letos počítá s restaurací dalších dvou letounů, na kterých již pracuje státní podnik VTÚ. S LOM Praha VHÚ nyní jedná s ohledem na jeho kapacitu o opravách dalších strojů.