Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl představil novinářům 16. září 2020 plán dalšího rozvoje nemocnice, jak by měla vypadat za 20 let, jak velké investice ji v dohledné době čekají a v jaké fázi je plánovaná centralizace nemocnice.

Praha - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) plánuje investice za osm miliard korun, chystají se rekonstrukce stávajících budov i nové objekty. Nemocnice s 6000 zaměstnanci a 1500 lůžky sídlí na 20 různých místech v Praze od Albertova po Karlov, ale také ve Zbraslavi nebo na Strahově. Záměrem je podle ředitele nemocnice Davida Feltla větší centralizace, centrum Prahy ale nemocnice neopustí. První etapa bude zahájena příští rok, řekl dnes novinářům.

Část nemocnice vznikala ještě za Rakouska-Uherska, další budovy za první republiky. Poslední byla postavená urologie na Karlově v roce 1976. Investice musí nemocnice zřizovaná ministerstvem zdravotnictví konzultovat kvůli poloze v centru také s památkáři, část budov je i památkově chráněná. Pro nové budovy VFN počítá s architektonickými soutěžemi.

Vzniknout by měly dva nové bloky v hlavním areálu u Karlova náměstí. První za 1,5 miliardy korun nahradí do roku 2027 současnou budovu Kliniky otorinolaryngologie (ORL) v pavilonu A7, jehož část je už kvůli havarijnímu stavu uzavřená. Po demolici vznikne nový objekt, kde zůstane ORL a oddělení biochemie, a přestěhuje se tam interní urgentní příjem a ze Zbraslavi transfuzní oddělení.

V současné době se podle Feltla připravuje registrace projektu mezi investice plánované ministerstvem zdravotnictví. Začít by se pak mohlo příští nebo přespříští rok. Záležet bude na rychlosti stavebního řízení.

V sousedství pak vyroste druhá stavba za dvě miliardy, přesunou se do ní zejména kliniky, které sídlí mimo hlavní areál U Nemocnice 2, například neurologie, urologie, interna ze Strahova nebo dětský areál z Klárova. Objekty, které opustí, pak nemocnice vrátí státu.

Asi 150 milionů z evropských fondů nemocnice investuje do Kliniky adiktologie. Do tří let tam vznikne detoxikační centrum pro děti a mladistvé se závislostí na psychotropních látkách. V podkroví bude stacionář pro dospělé. Rekonstrukce interiérů z fondů EU čeká i Psychiatrickou kliniku, zůstane ale v areálu v Kateřinské zahradě.

Další zhruba miliardu korun bude stát plánovaná modernizace Gynekologicko-porodnické kliniky. V porodnici U Apolináře má vzniknout centrum porodní asistence a nové neonatologie specializované na předčasně narozené děti.