Vězni, který loni hrozil otrávením vody, vyměřil soud pět let vězení

Plzeň - Úhrnný trest pět let ve věznici se zvýšenou ostrahou vyměřil dnes Krajský soud v Plzni osmatřicetiletému Marku Vadelovi za vyhrožování teroristickým trestným činem a za šíření poplašné zprávy. Podle soudu loni v srpnu, když si odpykával trest v plzeňské věznici, napsal a rozeslal několik dopisů na ministerstvo spravedlnosti, na kriminální policii a médiím. V dopise ministerstvu požadoval propuštění některých vězňů z věznic, víc než deset milionů korun a automobil. V opačném případě hrozil otrávením pitné vody v šesti blíže neurčených městech. Rozsudek zatím není pravomocný, Vadel i státní zástupce si ponechali lhůtu pro případné podání odvolání.

Jedenáctkrát soudně trestaný Vadel je počtvrté ve výkonu trestu, který mu má vypršet v roce 2029. V minulosti byl souzen pro majetkové, násilné i mravnostní skutky, zaznělo u soudu. Za napsání výhružných dopisů mu hrozilo až 12 let vězení. Státní zástupce navrhoval čtyřletý trest. Vadel se k napsání i rozeslání dopisů přiznal a vyjádřil nad tím i lítost. Zároveň ale řekl, že se cítí nevinný. Dopisy prý psal ve velmi špatném psychickém stavu, protože se nemohl vídat se svým synem a protože jeho ženu prý opakovaně napadal a bil její současný přítel. Chtěl se dostat z vězení a chránit rodinu, hájil se. Také řekl, že se cítil nespravedlivě odsouzen za mravnostní trestný čin při předchozím soudním procesu a jeho stížnosti a námitky neměly žádný účinek. Na nápad s otrávením pitné vody ve městech ho podle jeho slov přivedlo sledování televizního seriálu Kobra 11. U soudu se domáhal vypracování nového psychiatrického posudku a požadoval zproštění obžaloby. Soud ale měl k dispozici jeho nedávný posudek z předchozího procesu.

Vadel podle státního zástupce loni v srpnu napsal ve vězení dopisy, v nichž záměrně dělal pravopisné chyby a používal nesprávnou stylistiku, aby to vypadalo, že autorem je cizinec špatně ovládající češtinu. Chtěl tak vyvolat dojem, že dopisy psal člen teroristické skupiny Al vira, která vyznává islám v jeho násilné, extremistické a militantní podobě za užití teroristických útoků, stojí ve spisu. Podstatou jednoho dopisu bylo sdělení, že do určitého časového horizontu má stát propustit z českých věznic vězně, jejichž příjmení začínají písmeny A, L,V, I, R, tedy i počátečním písmenem jeho jména. Jeden dopis napsal i sám sobě a nechal ho u sebe na cele. V tomto dopise mu údajná teroristická skupina udělovala pokyny, jak má vyzvednout u kostela v Plzni peníze a vozit je po několika místech, než je předá. Pokud by neuposlechl, vyhrožovali domnělí teroristé násilím na jeho rodině. Další dopisy poslal do regionální televize a kriminalistovi. V těchto dopisech se za nikoho nevydával, ale oznamoval v nich, že ho kontaktovali islamističtí teroristi, a popsal domnělé výhrůžky.

Soud nenašel pro Vadelovo jednání žádnou polehčující okolnost. Dopisy rozesílal během několika dní, což svědčí o plánovaném jednání, řekl soudce Jan Hostaš. Fakt, že z vězení nebyl schopen hrozbu naplnit a pitnou vodu otrávit, podle soudu nehraje roli. "Pokud by se taková informace dostala do médií, vyvolala by vážnou obavu v celé České republice, neboť bylo vyhrožováno otrávením vody v šesti městech a obcích," řekl soudce. Vadelovi naopak přitížilo, že skutku se dopustil v době, kdy byl ve vězení, které na něj má působit nejen represivně, ale i výchovně. Podle soudu je zřejmé, že předchozí tresty neměly žádný výchovný efekt. I z toho důvodu zpřísnil i typ věznice, kde si má Vadel trest odpykat. Je ve věznici s ostrahou, ta ale podle soudu evidentně nepřispěla k jakékoliv nápravě. "Trestné činnosti se dopustil během výkonu trestu, což je naprosto nepřijatelné," dodal soudce.

S tím souhlasí i státní zástupce Martin Bílý. Navrhoval uložení čtyřletého trestu, soud nakonec vyslovil přísnější verdikt. "Myslím, že i tento trest lze akceptovat, není nepřiměřeně přísný ve vztahu k panu obžalovanému, neboť se opakovaně dopouštěl trestné činnosti a tohoto jednání se dopustil v době výkonu trestu," dodal žalobce.