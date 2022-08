Vězněný ruský opozičník Navalnyj zakládá za mřížemi odbory

Moskva - Za něco takového vás v ruském vězení mohou snadno zabít - zavřít do izolace a umlátit k smrti. Ale zatím vězněnému opozičnímu politikovi Alexeji Navalnému jen zvláštní komise každý den uděluje důtku v reakci na to, že za mřížemi založil odbory, a to "vězňů a žalářníků".

"Také jsem byl oficiálně 'varován' před spácháním trestného činu, ke kterému jsem se připravoval. Ale prostě jsem vytvořil odborový svaz vězňů a žalářníků. Vážně. A už jsem dosáhli (určitých) vítězství," píše Navalnyj na instagramu, kde se představuje jako "vůdce a zakladatel odborového svazu občanů zaměstnaných v podnicích kriminálně nápravného systému", zvaných "Promzona".

"No a proč ne? Jsem pracovník věznice. Krejčí. Další vězni jsou také dělníky. A i bachaři jsou pracovníky věznice. Z hlediska práv zaměstnanců se neodlišujeme. Smíme vytvořit odborový svaz na ochranu svých práv. Ti, kdo sledovali mou práci, vědí, že jsem velký stoupenec odborů. Je velice důležité usilovat o větší plat a lepší pracovní podmínky," poznamenal a dodal, že si uvědomuje, jak těžká a často i přímo nebezpečná bývá práce v opravdu nezávislých a bojovných odborech.

Ale pokud dříve k této práci vybízel druhé, teď se jí prý musí chopit sám, a to "i v tom nejnebezpečnějším místě, kde stávky, neposlušnost a schůze jsou přímo zakázány". Za stávku ve věznici podle opozičníka hrozí izolace a mučení, což sice už "není v souladu s vězeňským řádem, ale odpovídá tradici" v Rusku.

Navalnyj dodává, že sepsal dokumenty a odeslal oznámení o vytvoření odborů řediteli vězeňské správy a náčelníkovi věznice. Dozorci se nejprve domnívali, že vězeň žertuje, když jim vykládá o odborech, ale nyní jej každý den předvolávají ke kázeňské komisi a ta mu uděluje důtky ze všemožných formálních důvodů. Nakonec jej ve vězeňském baráku navštívila celá delegace a slavnostně mu předala "výstrahu o chystaném trestném činu", který zřejmě připravuje právě vytvořením odborů.

"Upřímně řečeno, odbory vyděsily vězně ještě víc než vězeňskou správu," dodal Navalnyj s příslibem, že pokračování bude následovat.

V ohlasech na příspěvek nechybí slova obdivu opozičníkových stoupenců i rady, aby si dával pozor. "Navalného zavřeli, aby svou politikou přestal z Ruska dělat slušný právní stát. Mezitím Navalnyj organizuje odbory ve vězení. Jsem nadšená!" svěřila se jedna z fanynek.

Bloger, který svým bojem proti korupci v elitách země dosáhl postavení vůdce opozice, se předloni několik měsíců zotavoval v Německu z otravy, kterou podle západních laboratoří způsobila bojová látka ze skupiny novičok. Navalnyj z otravy obvinil Kreml, ten nařčení odmítl a zpochybnil i sám fakt otravy, potvrzený západními experty. Policie opozičníka po návratu do vlasti zatkla a Navalnyj si nyní odpykává zhruba 2,5 roku vězení kvůli porušení podmínky dřívějšího rozsudku za údajnou zpronevěru. Navalnyj označil své věznění za politicky motivované. Úřady mezitím Navalného organizace označily za extremistické a zakázaly je. Letos v březnu byl Navalnyj odsouzen k devítiletému trestu za podvod - sbíral peníze na prezidentskou kampaň, ačkoliv mu muselo být jasné, že jej úřady do duelu o Kreml nepustí - a pohrdání soudem. V květnu Navalnyj na sociálních sítích napsal, že byl obviněn ze založení extremistické skupiny. Za to mu hrozí až 15 let vězení.