Vězněný ruský opozičník Jašin vytkl Pavlovi výrok o potřebě dohledu nad Rusy

Moskva - Vězněný ruský opozičník Ilja Jašin v otevřeném dopise zveřejněném dnes na sociálních sítích vytkl českému prezidentu Petru Pavlovi jeho nedávné vyjádření o potřebě přísnějšího dohledu nad Rusy žijícími na Západě. Uvedl, že výrok pomáhá ruské státní propagandě. Rusko podle něj není "zemí vrahů", nýbrž zemí, kde se "vrazi chopili moci".

V rozhovoru se stanicí RFE/RL z poloviny června se Pavel vyslovil pro to, aby Rusové žijící v západních zemích podléhali přísnějšímu dohledu než v minulosti, "protože jsou občané země, která vede agresivní válku". Situaci přirovnal k "přísnému dohledovému režimu", v němž za druhé světové války žili Japonci ve Spojených státech. "To je jednoduše cena války," dodal Pavel s tím, že přísnější dohled by měly uplatňovat zejména tajné služby. Později prezident uvedl, že nevyzýval ke sledování každého ruského občana, nýbrž k "plošnému sledování toho, co se v (ruské) komunitě děje".

Pavlova slova vyvolala silnou reakci ruských médií i oficiálních představitelů, kteří výrok vydávali za důkaz údajné "rusofobie" na Západě.

Jašin v dopise uvádí, že se svými spoluvězni polemizuje na různá témata a snaží se jim vysvětlit, že "Rusko může být jiné", že Rusové "nejsou odsouzeni k diktatuře" a že "evropské hodnoty jsou v zájmu ruského lidu". Napsal, že uváděl mnoho historických příkladů, včetně České republiky a jejího prvního prezidenta Václava Havla, kterého "chová ve velké úctě".

"A teď si představte: uprostřed další takové diskuse se na televizní obrazovce objevíte vy, pane prezidente. Kremelská propaganda si vychutnává vaše slova o tom, že všichni Rusové žijící v západních zemích by měli být vzati pod přísnou kontrolu místních zvláštních služeb," uvedl Jašin s tím, že jeden z jeho spoluvězňů reagoval na Pavlovo vyjádření slovy: "Putin správně vysvětluje, že pro Západ jsme všichni lidé druhé kategorie. Jak ty, tak já. Všichni."

Dále Jašin uvádí, že každý by měl být posuzován podle svých činů, a ne "za společnost". "Věřím, že ve svobodné společnosti nebudou bezpečnostní služby kontrolovat člověka kvůli jeho národnosti. Věřím, že se moje země dokáže zbavit útlaku diktatury, jako se to kdysi podařilo vaší zemi a mnoha dalším evropským zemím svobodného světa. Věřím, že Rusko a Evropa mohou žít v míru a dobrém sousedství," napsal.

Ruský prezident Putin podle Jašina svým krajanům vtlouká do hlavy, že Evropa je nepřítel a její představitelé jsou rusofobové. "Prosím, nepomáhejte Putinovi," apeluje na Pavla aktivista. "Věřte mi, že nejsme zemí vrahů. Jsme zemí, kde se vrazi chopili moci," zakončuje Jašin otevřený dopis.

Devětatřicetiletý Jašin působil v moskevské komunální politice a do svého zatčení loni v červnu byl jedním z posledních opozičních politiků, kteří zůstali v Rusku a otevřeně kritizovali ruský vpád na Ukrajinu. Zatčen byl v souvislosti se svým videostreamem na platformě YouTube, kde mluvil o vraždění civilistů ruskými vojáky v Buči u Kyjeva. Ruský soud loni Jašina odsoudil k 8,5 letům vězení za šíření falešných informací o ruské armádě. Jašin tvrdí, že je nevinen, a v dubnovém přelíčení označil prezidenta Putina za válečného zločince.