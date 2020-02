Vězeňská služba odmítá, že by Ratha přemístila na jeho žádost

Praha - Vězeňská služba odmítá, že by odsouzený David Rath byl přemístěn do jiné věznice na vlastní žádost. O přemísťování vězňů rozhoduje generální ředitelství Vězeňské služby ČR na základě zákonných důvodů. ČTK to sdělila mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová. Lékaře a bývalého hejtmana převezla eskorta tento týden z teplické věznice do ruzyňské. Rathův advokát Roman Jelínek uvedl, že Rath se o stěhování přihlásil sám.

Jelínek serveru iROZHLAS.cz řekl, že Rath SE o přemístění přihlásil sám poté, co vyšel v časopise České lékařské komory inzerát na pozici lékaře v ruzyňské věznici. Bývalý hejtman chce totiž za mřížemi vykonávat lékařskou praxi.

Podle Kučerové se ale vězni tímto způsobem v žádném případě nepřemísťují. "Dlouhodobě upozorňujeme na to, že hledáme cesty, jak zaměstnat lékaře z řad odsouzených. Jakmile ošetříme všechna rizika zařazení vězňů na tyto specifické pozice, budou případní odsouzení lékaři zařazeni do zaměstnání primárně v našich nemocnicích, které máme ve vazební věznici v Praze na Pankráci a ve vazební věznici v Brně," uvedla. Důvod Rathova přesunu už dříve odmítla komentovat.

Vězeňská služba nicméně dříve v souvislosti s Rathem uvedla, že vězeň - lékař nyní ve svém oboru pracovat nemůže. Podle platné legislativy totiž nesmí mít přístup k omamným látkám, peněžní hotovosti ani k osobním údajům. Česká lékařská komora nezaměstnávání odsouzených lékařů kritizuje, podle ní je zdravotní péče ve věznicích podfinancovaná a špatně zajištěná.

Rath si začal loni na podzim odpykávat sedmiletý trest, který mu soudy pravomocně uložily za korupci při výběrovém řízení na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Dnes středočeský krajský soud uznal Ratha vinným také v takzvané druhé větvi jeho korupční kauzy, která se týká úplatků za zmanipulované veřejné zakázky Středočeského kraje a krajských nemocnic. Státní zástupce pro něj žádá prodloužení trestu nejméně o 2,5 roku. Soudkyně nyní čte nepravomocný rozsudek, Rath si ho k soudu vyslechnout nepřišel.