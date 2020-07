Věž olomoucké radnice bude ukrývat dokumenty i tvarůžkové ponožky

Představitelé olomouckého magistrátu uložili 10. července 2020 vzkazy a předměty do kovových tubusů, které budou později umístěny do nejvyšší báně opravené věže radnice.

Olomouc - Program kina, pamětní medaile, fotografie zachycující důležité investiční akce v Olomouci, speciální ponožky s motivem tvarůžků i roušku s logem Olomouce uložili zástupci radnice do časové schránky, která bude uložena na vrchol opravené radniční věže. Dělníci špičku věže plánují na budovu radnice v centru Olomouce vyzdvihnout pomocí jeřábu v druhé polovině července.

Při zahájení opravy věže olomoucké radnice loni na jaře dělníci našli čtyři staré tubusy, které obsahovaly dobové noviny, městkou vyhlášku, programy kin, fotografie, plakáty, politické proklamace, přehled přednášek na filozofické fakultě, pozvánky na zájezdy a další dokumenty z počátku 60. let minulého století, kdy byla provedena poslední velká oprava věže. Objeveny byly také schránky s listinami a propagačními letáky z 18. století či dokumenty a plány k rekonstrukci radnice z 19. století

"Zachovat se obdobně a nechat vzkaz našim potomkům považuji tedy za logické a slušné. Doufám, že až jednou budou muset opět opravovat radniční věž a najdou ve špici i tento tubus, budou naši potomci s výběrem materiálů z roku 2020 spokojeni," řekl dnes novinářům primátor Mirek Žbánek (ANO).

Radnice se poprvé rozhodla zapojit do výběru předmětů i veřejnost. Na speciální e-mailovou adresu přišla řada tipů od veřejnosti. Lidé navrhli aktuální jízdenky MHD, informace o protipovodňových opatřeních nebo filmové plakáty. Opakovaně se mezi tipy objevoval pokyn, aby naši předkové dostali jako symbol roku 2020 roušku.

Dnes zapečetěný tubus není jediným vzkazem budoucím obyvatelům Olomouce. Už před dvěma lety byl do makovice věžičky nad orlojem vložen jiný tubus s množstvím dokumentů a artefaktů. Po dokončení opravy by se měla radnice včetně věže další desítky let obejít bez rekonstrukcí, tudíž ukrytý vzkaz si budoucí obyvatelé města přečtou a prohlédnou pravděpodobně až za velmi dlouhou dobu.

Postupná oprava radnice v historickém centru Olomouce za desítky milionů korun začala v roce 2017 a skončit má letos.