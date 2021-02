Vévodkyně Meghan uspěla u soudu s žalobou na bulvární list

Londýn - Manželka britského prince Harryho Meghan zaznamenala dílčí úspěch se žalobou na vydavatele bulvárního listu Mail od Sunday, který zveřejnil její soukromý dopis otci. Soudce dnes ve zkráceném řízení rozhodl, že otisknutí úryvků dopisu bylo "zjevně přehnané, a proto nezákonné", uvedla agentura Reuters.

Devětatřicetiletá vévodkyně ze Sussexu zažalovala společnost Associated Newspapers poté, co Mail on Sunday v únoru 2019 zveřejnil v pěti článcích ručně psaný dopis jejímu otci Thomasi Merkleovi ze srpna 2018. Dopis vévodkyně napsala po svatbě s britským princem v roce 2018. Médiu dopis předal sám Markle, s nímž vévodkyně nemá dobré vztahy.

Soudce Mark Warby dnes konstatoval, že deník porušil právo Meghan na soukromí. "Žalující strana měla důvodné očekávání, že obsah dopisu zůstane soukromý. Články v Mailu byly s tímto očekáváním v rozporu," uvedl.

Obhájci bývalé herečky tvrdili, že zveřejnění "osobního a citlivého" dopisu bylo útokem na "její soukromý život, její rodinu a její korespondenci". Majitel deníku naopak argumentoval, že vévodkyně počítala s tím, že dopis bude zveřejněn a že šlo o součást její mediální strategie.

Warby dále uvedl, že v březnu se bude konat další stání, které určí "další kroky" v souvislosti se žalobou. Část žaloby týkající se údajného porušení autorského práva zveřejněním dopisu se podle něj bude muset rozhodnout v řádném soudním procesu.

Princ Harry a jeho manželka Meghan měli potíže s bulvárem opakovaně. V roce 2019 například princ podal žalobu na vydavatele britského bulvárního deníku The Sun kvůli údajnému nelegálnímu odposlouchávání telefonní hlasové schránky.