Veverské Knínice mají novou kapličku, je v ní kámen z Araratu

Veverské Knínice (Brněnsko) - Jako okno do okolní přírody působí nová kaplička, kterou dalo postavit vedení Veverských Knínic na Brněnsku. Autorem návrhu kapličky, kterou v sobotu zasvětí farář Ludvík Bradáč svaté Ludmile, je Ondřej Skála. V dlažbě kapličky, která stojí v krajině nad vesnicí, je umístěn kámen z posvátné hory Ararat, u níž podle bible přistál Noe se svou archou. O vzniku kapličky se hovořilo delší dobu, samotné postavení trvalo necelý půlrok, řekla ČTK starostka Veverských Knínic Zuzana Armutidisová (nez.).

"Samotný návrh kapličky jsme měli už od roku 2019, nejprve jsme ale museli stavbu dobře naplánovat, zjistit možnosti a do toho vše zkomplikovala i pandemie. Díky přípravě jsme ale zjistili, že máme spolupracovníky, kteří umí pracovat se speciálním betonem, který má zajistit větší odolnost kapličky. Společnost Colas, která u nás pracovala na opravě návsi nám sponzorsky, tedy zdarma, vybagrovala a vybetonovala základovou desku kapličky," konstatovala Armutidisová.

Kámen z hory Ararat přivezla starostka z pracovní cesty do Arménie, když bylo jasné, že se kaplička bude stavět. Zasvěcena bude svaté Ludmile, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 1100 let.

"Kaplička je oknem do duše krajiny. Místo pro ni je nasyceno pozitivní atmosférou, jde o jeden z vrcholů horizontu nad obcí. Výhled do krajiny i do obce inspiroval nás i pana architekta," uvedla starostka.

Vybudování drobné stavbičky, která má být místem duchovního občerstvení, stálo obec přibližně 100.000 korun.