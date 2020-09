Vetter se přiblížil k rekordu Železného na necelý metr

Chorzów (Polsko) - Německý oštěpař Johannes Vetter zazářil na atletickém mítinku v polském Chorzówě druhým nejlepším výkonem historie 97,76 metru. K 24 let starému světovému rekordu české legendy Jana Železného z roku 1996 se přiblížil na 72 centimetrů.

Trojnásobný olympijský vítěz a mistr světa Železný hodil světový rekord 98,48 metru v květnu roku 1996 v německé Jeně. K jeho výkonu se od té doby žádný z oštěpařů nepřiblížil. Povedlo se to až dnes Vetterovi, který je dvojkou historických tabulek už přes tři roky. Svůj dosavadní německý rekord z Lucernu vylepšil na Memoriálu Kamily Skolimowské o více než tři metry.

"Je to šílené. Neuvěřitelný pocit. Dojde mi to až později, ale jsem ohromně pyšný," řekl Vetter agentuře SID. "Kdybych měl podmínky jako tenkrát Želený, letělo by to za stovku," prohlásil.

Soutěž oštěpařů v Chorzówě měla jen tři účastníky. Vetterovi statovali domácí Marcin Krukowski a Cyprian Mrzyglód, které porazil o 13 respektive 20 metrů. Svým velehodem sedmadvacetiletý Němec šokoval ve třetí sérii a skvěle si vedl i při čtvrtém pokusu. V něm mistr světa z roku 2017 výkonem 94,84 rovněž překonal dosavadní německý rekord (94,44) i své letošní dosavadní světové maximum 91,49 ze srpnového mítinku v Turku.

Devadesátimetrové hranici se svěřenec Borise Obergfölla (dříve Henryho), někdejšího soupeře Jana Železného, přiblížil ještě v páté sérii, v níž hodil 89,95. Pro Vettera to bylo sedmé vítězství v řadě, přes 90 metrů letos hodil pětkrát. Světové tabulky této sezony vede o téměř deset metrů před Indem Níradžem Čoprou (87,86).

O další vrchol mítinku se postaral americký koulař Ryan Crouser. Olympijský šampion vyhrál výkonem 22,70 metru ze třetí série, k tomu přidal ještě další čtyři pokusy za 22,40 metru. Zvítězil o téměř metr před domácím Michalem Haratykem. Další možnost přesvědčit o své výtečné formě bude mít Crouser, který vede letošní tabulky výkonem 22,91 metru, v úterý na Zlaté tretře v Ostravě.

V ženském vrhu koulí obsadila druhé místo Markéta Červenková, která si vylepšila osobní rekord na 18,32. Vítězství jí uniklo o jediný centimetr. Simona Vrzalová v silné konkurenci v běhu na 1500 metrů posunula svůj letošní nejlepší český výkon o téměř deset sekund na 4:07,89. Vyhrála britská hvězda Laura Muirová za 3:58,24.

Stovku žen ovládla Nizozemka Dafne Schippersová, která se v úterý představí na Zlaté tretře v Ostravě. Nikola Bendová doběhla šestá.

Atletický mítink Memoriál Kamily Skolimowské v Chorzówě (Polsko):

Muži:

400 m: 1. Zalewski (Pol.) 45,74, 800 m: 1. Cheruiyot (Keňa) 1:45,30, tyč: 1. Lisek (Pol.) 582, 2. Kendricks (USA) 572, 3. R. Lavillenie (Fr.) 562, koule: 1. Crouser (USA) 22,70, 2. Haratyk (Pol.) 21,78, 3. Fabbri (It.) 20,96, disk: 1. Stahl (Švéd.) 67,28, 2. Čeh (Slovin.) 66,16, oštěp: 1. Vetter (Něm.) 97,76, 2. Krukowski (Pol.) 84,62, kladivo: 1. Fajdek (Pol.) 79,81.

Ženy:

100 m (vítr -0,2 m/s): 1. Schippersová (Niz.) 11,29, ...6. Bendová (ČR) 11,62, 400 m: 1. Šwietá-Erseticová (Pol.) 51,33, 1500 m: 1. Muirová (Brit.) 3:58,24, 2. Ennaouiová (Pol.) 3:59,70, 3. Boboceaová (Rum.) 4:01,31, ...7. Vrzalová (ČR) 4:07,89, 100 m př. (-0,1 m/s): 1. Hermanová (Běl.) 12,87, koule: 1. Dongmová (Portug.) 18,33, 2. Červenková (ČR) 18,32, oštěp: 1. Andrejczyková (Pol.) 65,70, 2. Muzeová (Lot.) 63,19, kladivo: 1. Tavernierová (Fr.) 74,12.