Soči (Rusko) - Formuli 1 čeká o víkendu Velká cena Ruska a Sebastianu Vettelovi se povážlivě krátí čas, aby zabojoval o titul mistra světa. Pokud by totiž v neděli v Soči vyhrál Lewis Hamilton z Mercedesu, nemuselo by pilotovi Ferrari už stačit ani vítězství ve všech zbývajících pěti závodech.

Vettel má za sebou nepovedené období a vyhrál jen jeden z pěti závodů, ve kterých mělo být Ferrari favoritem. Naopak Hamilton ovládl čtyři z posledních pěti a před německým rivalem má náskok 40 bodů. A pokud by vyhrál i v Soči, mohl by si dovolit dojet ve všech zbývajících závodech druhý a bez ohledu na Vettelovy výsledky by mu to stačilo k zisku pátého titulu v kariéře.

Před závodem v Rusku je tak Hamilton v ideální pozici zasadit soupeři, který rovněž usiluje o pátý titul v kariéře, další tvrdý úder. Mercedes totiž ovládl všechny čtyři dosavadní závody v Rusku, dvakrát v Soči triumfoval Hamilton, jednou Nico Rosberg a loni Valtteri Bottas.

Vettel je však přesvědčený, že právě teď přišel čas ukončit nadvládu Mercedesu. "Myslím, že každým rokem se nám v Rusku daří lépe. Nemusíme se bát žádného ze zbývajících okruhů," uvedl německý pilot. "Auto nám funguje všude a v tom je naše síla," dodal.

Tvrdý boj očekává i vedení Mercedesu. "V téhle sezoně se žádné vítězství nerodí lehce. Za každým zlepšením je velký boj a musíme počítat s tím, že Ferrari i Red Bull chtějí naši sérii ukončit," řekl šéf stáje Toto Wolff. "Musíme zvítězit, protože pořád zbývá šest závodů a to je hodně bodů," přidal.

Hamilton může navíc v případě vítězství v sobotní kvalifikaci zaokrouhlit svůj rekordní počet pole positions na 80 a v nedělním závodě bude usilovat o 70. triumf v kariéře.

Poslední šanci stát se nejmladším vítězem kvalifikace bude mít den před 21. narozeninami Max Verstappen z Red Bullu, ale vzhledem k očekávaným trestům za výměnu motoru o start z prvního místa velmi pravděpodobně přijde.

Sobotní kvalifikace začne ve 14:00 SELČ, šestnáctý závod sezony a zároveň poslední letošní v Evropě odstartuje v neděli ve 13:10 SELČ.

Charakteristika okruhu v Soči: Délka okruhu: 5,848 km Délka závodu: 53 kol - 309,745 km Počet pravých zatáček: 12 Počet levých zatáček: 6 Počet odjetých Velkých cen: 4 Nejvíce vítězství: Lewis Hamilton (Brit./Mercedes) 2 - Mercedes 4 Nejvíce pole position: Nico Rosberg (Něm./Mercedes) 2 - Mercedes 3 Nejrychlejší kolo v závodu: 2017 - Kimi Räikkönen (Fin./Ferrari) 1:36,844 Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: 2017 - Sebastian Vettel (Něm./Ferrari) 1:33,194 Nejrychlejší závod: 2017 - Valtteri Bottas (Fin./Mercedes) 1:28:08,743 (prům. rychlost 206,860 km/h) Vítězové předchozích závodů: 2014 - Lewis Hamilton, 2015 - Lewis Hamilton, 2016 - Nico Rosberg, 2017 - Valtteri Bottas