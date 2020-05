Vettel podle německých médií letos skončí ve Ferrari

Berlín - Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Sebastian Vettel podle německých médií letos skončí po šesti letech ve Ferrari. Deník Bild a časopis Auto, Motor und Sport uvedly, že dvaatřicetiletý německý pilot odmítl podmínky prodloužení kontraktu, který po sezoně vyprší. Jezdec ani tým informace nekomentovali, k oficiálnímu oznámení by ale mohlo dojít už dnes.

Podle médií nabízelo Ferrari Vettelovi novou smlouvu pouze na jednu či dvě sezony a s nižším platem.

Vettel přišel do slavné italské stáje v roce 2015 z Red Bullu, kde se stal čtyřikrát mistrem světa. Snil o tom, že napodobí slavného krajana a idol Michaela Schumachera, jenž ve Ferrari vybojoval pět ze svých sedmi mistrovských titulů.

To se ale Vettelovi v rudých vozech z Maranella nepodařilo, jeho nejlepším výsledkem v MS byla druhá místa za Lewisem Hamiltonem z let 2017 a 2018. K jezdcům týmu Mercedes navíc loni Vettelovi přibyla nová konkurence ve stájovém kolegovi Charlesi Leclercovi. Dvaadvacetiletý Monačan v debutové sezoně zkušenějšího kolegu předčil ve většině ukazatelů a se smlouvou do roku 2024 je považován za budoucnost Ferrari.

Hlavními kandidáty na místo po Vettelovi jsou podle agentury Reuters Australan Daniel Ricciardo z Renaultu a Španěl Carlos Sainz z McLarenu, jejichž kontrakty v aktuálním působišti také letos vyprší. S Ferrari byl spojován také šestinásobný mistr světa Hamilton, jenž ale opakovaně uvedl, že chce zůstat v Mercedesu.

Letošní sezona formule 1 měla odstartovat před dvěma měsíci v Austrálii, kvůli pandemii koronaviru ale na svůj začátek stále čeká. Šéfové seriálu doufají, že se první závod odjede v červenci bez diváků v Rakousku.