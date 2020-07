Vettel podle německého tisku bude jezdit F1 za Aston Martin

Budapešť - Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Sebastian Vettel by měl podle německého listu Bild od příští sezony jezdit za tým Aston Martin, jenž vznikne ze současné stáje Racing Point. Sám německý pilot to nevyloučil, ale ani nepotvrdil.

"Moje budoucnost je stále otevřená, ještě není nic rozhodnutého. Také je ve hře rok pauzy, možné je všechno," uvedl třiatřicetiletý Vettel pro server sport1.de.

Světový šampion z let 2010-2013 je aktuálně jezdcem Ferrari, kde po sezoně po vypršení smlouvy po šesti letech skončí. Podle Bildu je jeho přesun do Aston Martinu téměř hotovou věcí, i když to jeho šéfové minulý týden popřeli. Kontrakty na příští rok mají syn majitele týmu Lance Stroll z Kanady a Mexičan Sergio Pérez.

Vettel se podle svých slov nyní soustředí především na to, aby dokončil se ctí sezonu a angažmá ve Ferrari. V prvním závodu po restartu obsadil desáté místo a druhou Grand Prix v Rakousku po kolizi s týmovým kolegou Charlesem Leclercem už v prvním kole nedokončil.

"Jediná jistá věc je nyní to, že udělám do konce sezony maximum, abych se s Ferrari dostal ze současné krize," řekl vítěz 53 Velkých cen, jenž všechny své tituly vybojoval ve stáji Red Bull.