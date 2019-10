Vettel ovládl první den tréninků na Velkou cenu Mexika F1

Mechanici tlačí do depa monopost Ferrari německého jezdce Sebastiana Vettela na okruhu v Mexiku.

Mechanici tlačí do depa monopost Ferrari německého jezdce Sebastiana Vettela na okruhu v Mexiku. ČTK/AP/Marco Ugarte

Mexiko - Sebastian Vettel zajel v dnešním tréninku na nedělní Velkou cenu Mexika formule 1 nejrychlejší čas dne. Německý pilot Ferrari, jenž byl po úvodních jízdách až šestý, zrychlil v odpolední části a druhého Maxe Verstappena z Red Bullu porazil o 115 tisícin sekundy. Třetí čas zaznamenal Vettelův stájový kolega Charles Leclerc.

Lewis Hamilton, který dominoval dopoledne na osychající trati po nočním dešti na nových měkkých pneumatikách, odpoledne ztratil. Britský pilot Mercedesu se musel na neoblíbeném okruhu ve vysoké nadmořské výšce spokojit s pátým místem.

Před něho se dostal i jeho finský kolega Valtteri Bottas, který vyhrál předchozí Grand Prix v Japonsku. Aby si Hamilton v neděli s předstihem zajistil šestý titul mistra světa, potřebuje v Mexiku získat o 14 bodů víc než Bottas.

Sám si ale velké naděje nedělá. "Je jedno, kde to dotáhnu, hlavně když to dotáhnu. K mání je ještě spousta bodů, v příštích čtyřech závodech to musím zvládnout," řekl čtyřiatřicetiletý Hamilton.

Tréninky na Velkou cenu Mexika vozů formule 1:

První trénink: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:17,327, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,119, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,134, 4. Albon (Thaj./Red Bull) -0,622, 5. Bottas (Fin./Mercedes) -0,678, 6. Vettel (Něm./Ferrari) -0,891.

Druhý trénink: 1. Vettel 1:16,607, 2. Verstappen -0,115, 3. Leclerc -0,465, 4. Bottas -0,614, 5. Hamilton -0,963, 6. Kvjat (Rus./Toro Rosso) -1,140.