Monza (Itálie) - Stáj Ferrari čeká domácí Velká cena Itálie a Sebastian Vettel věří, že na okruhu v Monze se mu v průběžném pořadí mistrovství světa formule 1 opět podaří snížit náskok vedoucího Lewise Hamiltona z Mercedesu. Na obhájce titulu ztrácí osm závodů před koncem sezony 17 bodů.

Díky vítězství před týdnem v Belgii Vettel ze soupeřova náskoku ukrojil sedm bodů, a přestože Ferrari v Monze už sedm let nevyhrálo, tak je čtyřnásobný mistr světa před startem optimistický. "Máme silný vůz, který, jak se zdá, funguje všude. Tak snad udržíme formu i rychlost také pro Monzu," řekl německý pilot.

Vettel v Itálii dvakrát vyhrál s Red Bullem a jednou s Toro Rosso. Pokud by uspěl i s Ferrari, stal by se teprve druhým jezdcem, který v Monze triumfoval se třemi různými týmy. Jako jedinému se to dosud v 50. letech minulého století povedlo Britovi Stirlingu Mossovi.

Vettel by však musel narušit čtyřletou nadvládu Mercedesu, ke které Hamilton přispěl třemi triumfy. Britský pilot v Itálii ovládl čtyři poslední kvalifikace a před rokem tam vykročil za ziskem čtvrtého titulu, když do závodu odstartoval se ztrátou sedmi bodů na Vettela, ale díky vítězství se o tři body ujal vedení.

V této sezoně mají oba rivalové na kontě po pěti vítězstvích a podle Hamiltona bude mít v Monze navrch Ferrari. "S tím, jak jim to jezdí na rovinkách, budeme mít problém se jim vyrovnat," prohlásil jezdec Mercedesu, který může pátým triumfem v Itálii vyrovnat rekord Michaela Schumachera.

O jubilejní 100. umístění na stupních vítězů bude usilovat Kimi Räikkönen z Ferrari, který před týdnem v Belgii po zpackané kvalifikaci nakonec kvůli technickým problémům nedojel. Ve Spa nedokončil ani Daniel Ricciardo z Red Bullu a na dobrý výsledek může nejspíš zapomenout i nyní, protože dostane nový motor a odstartuje z poslední příčky.

Charakteristika okruhu v Monze, dějiště Velké ceny Itálie: Délka okruhu: 5,793 km Délka závodu: 53 kol = 306,720 km Počet pravých zatáček: 7 Počet levých zatáček: 4 Počet odjetých Velkých cen: 68 Nejvíce vítězství: Michael Schumacher - 5, Ferrari - 18 Nejvíce pole position: Lewis Hamilton - 6, Ferrari - 19 Nejrychlejší kolo v závodu: 2004, Rubens Barrichello (Braz./Ferrari) - 1:21,046 min. Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: 2004, Rubens Barrichello - 1:20,089 Nejrychlejší závod: 2003, Michael Schumacher (Něm./Ferrari) - 1:14:19,838 = 247,586 km/h Vítězové předchozích závodů: 2013 - Sebastian Vettel (Něm./Red Bull), 2014 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2015 - Lewis Hamilton (Mercedes), 2016 - Nico Rosberg (Něm./Mercedes), 2017 - Lewis Hamilton