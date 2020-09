Vettel bude po odchodu z Ferrari jezdit za Aston Martin

Mugello (Itálie) - Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Sebastian Vettel bude po odchodu z Ferrari v příští sezoně závodit za Aston Martin, nynější Racing Point. Stáj o dohodě s třiatřicetiletým německým pilotem informovala na svých internetových stránkách.

"Sebastian je vítězný typ a to odpovídá našim ambicím," uvedl šéf stáje Otmar Szafnauer. "V kvalifikaci nebo v závodě je vždycky jedním z nejlepších pilotů na světě. Nedokážu si představit lepšího pilota, který by nám měl pomoci vstoupit do nové éry," dodal.

Vettel odchod z Ferrari oznámil v květnu poté, co se s vedením nedohodl na nové smlouvě. V novém působišti nahradí mexického jezdce Sergia Péreze, jehož odchod byl oznámen ve středu. Druhým pilotem továrního týmu britské automobilky Aston Martin je syn majitele stáje Kanaďan Lance Stroll.

"Výsledky týmu v probíhající sezoně na mě udělaly dojem a jsem přesvědčen, že budoucnost může být ještě lepší," přidal Vettel. "Bude to pro mě nové dobrodružství s opravdu legendární automobilkou. Pořád formuli 1 miluji, pořád chci být na startu a závodit za Aston Martin je pro mě pocta," dodal.

Vettel přišel do Ferrari v roce 2015 z Red Bullu, s kterým získal čtyři mistrovské tituly. V italské stáji byla jeho nejlepším výsledkem dvě druhá místa v konečném pořadí šampionátu v letech 2017 a 2018. V tomto ročníku se stejně jako celé Ferrari trápí, nejlépe dojel šestý a v průběžném hodnocení je až třináctý.