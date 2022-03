Většinu týdne bude jasno a teploty okolo deseti stupňů, o víkendu se ochladí

Praha - Většinu tohoto týdne má být v Česku jasná až polojasná obloha. Výjimkou budou úterý a středa, kdy se zatáhne a bude pršet, na horách může sněžit. Teploty by se měly držet od pondělí do pátku okolo deseti stupňů Celsia, případně i výše, o víkendu se ale ochladí. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V příštím týdnu se mírně ochladí, pak teploty podle měsíčního výhledu ČHMÚ porostou. V noci už by od příštího týdne nemělo mrznout. Srážek bude nadprůměrně počátkem dubna.

Slabý déšť se v může v Čechách ojediněle objevit už dnes večer, další dva dny ale bude pršet více. V úterý bude pršet postupně od jihozápadu, ve středu bude déšť četnější hlavně na východě země. Naopak od severozápadu bude srážek i oblačnosti ubývat.

Od čtvrtka bude až do konce týdne většinou jasné počasí. Nejvyšší denní teploty se podle meteorologů mají držet mezi devíti až 14 stupni Celsia, například dnes mohly při déletrvajícím slunečním svitu vystoupat až na 15 stupňů. O víkendu ale mají být nejvyšší teploty pět až deset stupňů. Noci budou na konci týdne mrazivé, při klidném větru může rtuť spadnout až na minus šest stupňů Celsia.

Východ Česka dnes ještě mohl zasáhnout silnější vítr, na horách v nárazech o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. K večeru zeslábl.

V příštím týdnu bude podle měsíčního výhledu průměr maximálních denních teplot mírně nad osmi stupni Celsia, na přelomu března a dubna kolem deseti stupňů a v týdnu od 4. dubna kolem 11 stupňů. Týdenní průměr minimálních nočních teplot postupně vzroste na dva stupně nad nulu.

"Období jako celek bude pravděpodobně srážkově průměrné, ale jeho začátek slabě podprůměrný a naopak konec až slabě nadprůměrný," uvedl ČHMÚ. V nynějším týdnu meteorologové očekávají úhrn srážek kolem šesti milimetrů, v posledním týdnu měsíčního výhledu pravděpodobně nad deset litrů na metr čtvereční.

Pro období ode dneška do 10. dubna je průměrný úhrn srážek 39 milimetrů. Dlouhodobá průměrná teplota v Česku v tomto období je 5,2 stupně Celsia. Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.