Většině Pražanů se zdraží svoz odpadu, zastupitelé schválili vyhlášku

Praha - Většině Pražanů se od příštího roku zvýší ceny za svoz odpadu. Zastupitelé hlavního města dnes schválili vyhlášku s novým výpočtem cen, který je nutný kvůli novele odpadového zákona. Ceny se zvýší nejvíce v případě velkých kontejnerů na sídlištích, kde to bude zhruba na dvojnásobek, u těch nejmenších naopak klesnou. Změnu kritizovaly opoziční ANO a ODS, koaliční Piráti neúspěšně navrhli nižší sazbu.

Pražané nyní platí za svoz odpadu podle velikosti kontejneru a četnosti svozu. To však již není v důsledku novely odpadového zákona možné a město muselo do konce roku schválit nový systém založený jen na ceně za objem odpadu. Zákon dal obcím možnost cenu stanovit až na korunu za litr obsahu popelnice a měsíc, město sazbu stanovilo na polovinu maximální částky. Nově budou zcela zdarma hnědé popelnice na bioodpad.

Dosud se podle náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) cena svozu pohybovala mezi 25 a 74 haléři za litr v závislosti na velikosti popelnice a četnosti svozu. "Považuji navrhovanou sazbu 50 halířů za rozpočtově odpovědný kompromis jak s ohledem na peněženky Pražanů, tak na rozpočet hlavního města," řekl. Dodal, že se pokoušel na úrovni státu prosadit, aby Praha mohla zůstat u stávajícího systému cen, ale neúspěšně. Chce o tom jednat i s novou vládou.

V důsledku změny se cena zvedne přímo úměrně velikosti popelnic, nejvíc se tak dotkne obyvatel sídlišť. Podle schváleného materiálu například dům na sídlišti, který má přistaveny největší kontejnery s objemem 1100 litrů se svozem třikrát týdně, dosud platil asi 46.000 korun ročně. Nově by to mělo být 85.800 korun. Při přepočtu na hlavu to podle materiálu činí o 421 korun více na osobu a rok. Zlevnění se pak má týkat pouze nejmenších nádob, například za 80litrové popelnice by měli majitelé domů ušetřit 304 korun na hlavu.

Na Hlubučkem předloženém návrhu nepanovala úplná shoda ani v koalici, Piráti považovali zdražení za příliš skokové. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) proto navrhl nižší cenu 40 haléřů za litr a měsíc. Hlubuček k tomu řekl, že i se sazbou 50 haléřů za litr bude město příští rok doplácet na provoz odpadového hospodářství asi 200 milionů korun, v případě snížení by to bylo dvakrát tolik.

Podle Hřiba to zhruba odpovídá tomu, co město doplácí dnes, a byl by to vstřícný krok vůči občanům. Koaliční partneři ani opozice nicméně pirátský protinávrh nepodpořili a Piráti nakonec zvedli ruce pro původně navrženou sazbu 50 halířů. Primátor také řekl, že z jednání s ministerstvy vyplynul absurdní výklad, podle kterého by město mohlo cenově zvýhodnit menší kontejnery, což je pravý opak toho, co magistrát chce. "Problém je v tom, že díky ANO tady máme špatný zákon, který navíc je ministerstvy absurdně interpretován, a proto se tím musíme zabývat," řekl.

Změnu cen kritizovala opozice. "Nový zákon vám ukládá to, jak máte přepočítávat tu cenu, ne, že máte zdražovat," řekla zastupitelka Alexandra Udženija (ODS). Dodala, že jiná města zachovala ceny i přes změnu zákona na původní úrovni. "Nevidíme důvod k takto dramatickému zdražování, navíc v téhle době, kdy se Pražanům zdražuje úplně všechno," shrnula.

Předseda klubu zastupitelů ANO Ondřej Prokop řekl, že současná koalice již zdražila například vodné a stočné, jízdenky v MHD nebo nájemné v městských bytech. "Nebudeme hlasovat pro žádný návrh, který by znamenal zdražení vývozu odpadu Pražanům," řekl. Dodal, že nedostatečný je i návrh Pirátů na nižší sazbu. Klub ANO neúspěšně navrhl, aby vedení města vyhlášku odložilo a přepracovalo. Hlubuček návrh označil za nesmyslný. "Není možné schvalovat vyhlášku na příští rok v lednu," řekl.