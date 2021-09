Většina zničených domů v Hruškách má novou střechu, na okna museli lidé čekat

Hrušky (Břeclavsko) - Většina soukromých domů poničených červnovým tornádem v Hruškách na Břeclavsku už má novou střechu, v poslední době přibývají i nová okna, na která byla delší čekací doba. Zapotřebí jsou stále řemeslníci. Obec pracuje na opravě školy i školky a připravuje žádosti o dotace ze Státního fondu podpory investic, řekla ČTK starostka obce Jana Filipovičová (za KDU-ČSL).

"Soukromé domy mají z velké části nové střechy, někteří ještě čekají na střešní krytinu, hodně domů má i nová okna. Lidé ale stále čekají na odborné řemeslníky, kteří jim pomohou s opravami interiérů - zedníky, sádrokartonáře, podlaháře, malíře," popsala situaci Filipovičová.

Postupují také opravy obecního majetku, na škole i školce začínají být výsledky prací viditelné, v příštím týdnu mají začít práce na střeše kostela. "Výjimkou je věžička kostela, kterou jsme se rozhodli zvýšit a umístit na ni hodiny, práce tedy budou podléhat stavebnímu povolení. Zatím jde pouze o plán, momentálně se připravují projekty," dodala starostka.

Kromě přípravy žádostí o dotace spolupracuje obec se studenty Mendelovy univerzity v Brně, kteří budou zpracovávat studii a projektovou dokumentaci pro územní povolení v lesoparku Zahájky. "Jde o největší zelenou plochu v intravilánu obce, kde je dětské hřiště a je propojená s rybníčkem. Je to opravdu rozsáhlé zadání a jsme velmi zvědaví na výsledky. Do výběru definitivního návrhu se zapojí i obyvatelé Hrušek a pomohou vybrat vítězný projekt," konstatovala Filipovičová.

Do školy a školky by se děti měly podle původních plánů vrátit po Vánocích, školáci zatím dojíždějí do Tvrdonic, starší děti ze školky do Lanžhota. Třída nejmenších dětí ze školky má provizorní třídu v bývalém areálu JZD.

Bouře s kroupami a tornádem o rychlosti až 300 kilometrů v hodině se prohnala Břeclavskem a Hodonínskem poslední červnový čtvrtek. Zanechala za sebou šest zmařených lidských životů a 1200 poškozených domů, z nichž asi 200 muselo k zemi. Škody jsou v miliardách korun.