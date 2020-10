Většina zastupitelů Znojma žádá odstoupení starosty Jana Groise

Většina zastupitelů Znojma vyzývá starostu města Jana Groise z ČSSD (na archivním snímku z 6. října 2020), aby odstoupil z vedení radnice. Pokud neodejde, plánují pravděpodobně na příštím zasedání zastupitelstva hlasovat o jeho odvolání. Vadí jim například jeho styl vedení kampaně do senátních voleb.

Většina zastupitelů Znojma vyzývá starostu města Jana Groise z ČSSD (na archivním snímku z 6. října 2020), aby odstoupil z vedení radnice. Pokud neodejde, plánují pravděpodobně na příštím zasedání zastupitelstva hlasovat o jeho odvolání. Vadí jim například jeho styl vedení kampaně do senátních voleb. ČTK/Šálek Václav

Znojmo - Většina zastupitelů Znojma vyzývá starostu města Jana Groise (ČSSD), aby odstoupil z vedení radnice. Pokud neodejde, plánují pravděpodobně na příštím zasedání zastupitelstva, které bude v pondělí, hlasovat o jeho odvolání. Vadí jim například jeho styl vedení kampaně do senátních voleb, řekl ČTK místopředseda krajské organizace ANO David Štolpa. Grois ČTK řekl, že žádná obvinění se nezakládají na pravdě.

Se starostou jsou nespokojení zastupitelé za koaliční ANO a také opozice Pro Znojmo, KDU-ČSL, Piráti a SPD. "Nedůvěra pramení zejména z několika kauz. Máme podezření na napojení firem jeho rodinných příslušníků na městský rozpočet. Samozřejmě důkazy nemáme. Je zjevné, že se od svého zvolení v roce 2018 věnoval více svému mediálnímu obrazu než práci pro město. Jeho kampaň do senátní voleb také byla hodně štvavá. Znojemáky strašil příchodem migrantů," dodal Štolpa.

Podle Groise by se kolegové měli nyní spojit a řešit problémy související s pandemií covid-19. "Od soboty řeším stav sester v centru sociálních služeb. Máme vysokou nemocnost a hrozí, že od středy nebudeme mít personál. Tohle je pro mě priorita. Všechna podezření jsou lichá, jedná se pouze o domněnky. Není ani pravda, že jsem strašil příchodem migrantů. Podle mě koalice s ANO funguje řadu let normálně, takže mě to překvapilo," oponoval Grois.

Jeho stranický kolega Jakub Malačka ČTK řekl, že on i ostatní sociální demokraté ve Znojmě za starostou stojí. "Počet hlasů, který v letošních senátních volbách obdržel, podle nás svědčí o velké důvěře mezi obyvateli. Kolegové si potřebují vyřizovat povolební účty, zatímco my řešíme zajištění poskytování služeb v centru sociálních služeb, připravujeme rozpočet a podobně," řekl Malačka.

Groise v letošních senátních volbách porazil starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09). Ve druhém kole získal 54,57 procenta hlasů.