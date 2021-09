Většina výrobců komponent pro auta se spalovacím motorem už má alternativu

Praha - Většina ze zhruba 80 tuzemských firem, jejichž produkce dosud byla závislá na výrobě aut se spalovacími motory, si našla alternativní výrobní program buď pro nastupující elektromobily, nebo v jiném odvětví. S příchodem elektromobility se zároveň v automobilovém průmyslu otevřela řada nových obchodních příležitostí v podobě například vývoje a výroby baterií a jejich následného zpracování či vývoje v oblasti vodíkových technologií. Vyplývá to z vyjádření automobilových expertů.

Evropská komise mimo jiné navrhuje, aby nové vozy v Evropské unii od roku 2035 nemohly produkovat žádné emise oxidu uhličitého, což zásadně prodraží a prakticky znemožní jejich výrobu. Omezení ale mohou přijít už v roce 2025 s novou emisní normou Euro 7, která může znamenat zánik velké části aut se spalovacím motorem a zvýšení nákladů na výrobu nových aut, tvrdí odborníci.

Zásadní otázkou podle vedoucího partnera EY pro autoprůmysl Petra Knapa je, jak rychle se změní celkové objemy a struktura vyráběných vozů a jejich marže. "Zdražování vstupů, práce a energie může mít výhledově dopad na konkurenceschopnost dodavatelů působících v ČR, pokud nebudou inovovat ve smyslu efektivity práce, ale také obchodu a potenciálních výrobních programů i nových zákazníků," řekl Knap.

Podle výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu Zdeňka Petzla se dodavatelé na nové trendy svědomitě připravují, ať již diverzifikací stávajících portfolií nebo tak, že nabíhají produkty, které najdou uplatnění i v elektromobilech. Příkladem může být firma Brisk Tábor, která vedle klasických zapalovacích svíček prodává také různé typy senzorů, uvedl.

"Většina tuzemské produkce zároveň najde uplatnění nejen v klasických vozidlech, ale také v elektromobilech - od výrobce plechů, plastů nebo pneumatik, přes producenty textilu, interiérových nebo bezpečnostních prvků až po výrobce palubních systémů a pokročilých softwarových řešení," sdělil Petzl.

Nově vznikající dodavatelské řetězce navázané na výrobu elektromobilů a jejich komponent včetně baterií podle expertů pro řadu dodavatelů představují příležitost a možnost využít své současné kompetence, know-how a výrobní zařízení. "Zásadní otázkou je ovšem to, jaká budou strategická rozhodnutí pro dodavatele působící v ČR, kteří jsou součástí nadnárodních skupin. To do značné míry rozhodne, jaká bude budoucí pozice ČR na mapě automobilového světa," dodal Knap.

Česká republika nabízí podle odborníků zahraničním investorům celou řadu výhod, ať už z pohledu logistiky, především pak ale z pohledu pracovní síly. I přes rostoucí náklady práce zde mohou investoři najít kvalifikované pracovníky a specialisty, kteří se uplatní nejen ve výrobě, ale také ve vývoji a výzkumu - o tom ostatně svědčí značné investice do vývojových center nadnárodních firem, tvrdí experti.

V Česku se ročně vyrobí kolem 1,2 milionu aut a automobilový průmysl představuje třetinu tržeb celého zpracovatelského průmyslu.