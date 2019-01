Praha - Zavedení mýtného pro osobní automobily v Německu bude pro české motoristy znamenat velké zdražení cest do sousední země. Kvůli stáří vozového parku a vysokým emisím totiž bude velká část vozů spadat do skupiny s nejvyšším zpoplatněním. ČTK to dnes řekl mluvčí ÚAMK Igor Sirota. Průměrné staří tuzemských vozů se pohybuje okolo 15 let.

Spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer (CSU) dnes oznámil, že mýtné pro osobní auta bude zavedeno od října 2020. Německo počítá s tím, že výše mýtného pro osobní auta se bude lišit podle objemu motoru a množství emisí, které produkuje. Desetidenní poplatek se bude pohybovat v rozmezí od 2,5 eura do 25 eur (64 až 644 Kč), nejdražší roční mýtné pro vozy s vysokou produkcí emisí bude stát 130 eur (3347 Kč).

Podle Siroty zatím není zřejmé, jestli se zpoplatnění bude týkat i příhraničních silnic první třídy. Ty často využívají zejména Češi, kteří jezdí do Německa za prací. Konkrétní úseky silnic prvních tříd, které budou zpoplatněny, Německo teprve vybere. V minulosti ovšem Německo podle Siroty zvažovalo, že právě příhraniční silnice by mohly být s ohledem na velký podíl řidičů ze zahraničí zdarma.

Pokud by však platilo mýtné i na příhraničních silnicích, může zavedení mýtného vést i k objíždění zpoplatněných tras po menších silnicích. To by podle Siroty využívali právě řidiči dojíždějící do Německa kvůli práce. Denně z Česka dojíždí za prací přes 10.000 řidičů.

Zpoplatnění německých dálnic v minulosti kritizovaly některé sousední státy včetně České republiky. Podle nich je mýtné nastaveno diskriminačně, Rakousko kvůli tomu Německo dokonce zažalovalo. Důvodem je to, že mýtné budou fakticky platit jen zahraniční řidiči. Majitelé aut registrovaných v Německu mýtné sice také zaplatí, posléze se jim ale o tuto částku sníží daň z motorových vozidel, kterou už nyní přispívají na rozvoj zdejší dopravní infrastruktury. Evropská komise však námitky Rakouska zamítla.

Německé ministerstvo dopravy si od zavedení poplatků slibuje čistý roční příjem kolem 500 milionů eur (12,8 miliardy Kč). Někteří odborníci to ale zpochybňují a tvrdí, že systém může být i ztrátový.