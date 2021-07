Většina stran slibuje po volbách minimální penzi aspoň 10.000 Kč

Praha - Většina hnutí, koalic a stran, které by se mohly podle průzkumů po volbách dostat do Sněmovny, slibuje v příštím volebním období zavedení minimálního důchodu. Podle stranických plánů by měl dosahovat aspoň 10.000 korun. Politici navrhují také zvýšení důchodů za výchovu dětí a či zvýhodnění při práci v seniorském věku. Počítají s valorizací. Vyplývá to z volebních programů koalic Piráti a Starostové (PirSTAN) a Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), SPD, KSČM, ČSSD a Přísahy. ANO své záměry dosud nezveřejnilo.

Starobní důchod pobírá v Česku asi 2,4 milionu lidí. Do penzí putuje zhruba třetina státních výdajů. Suma každoročně roste a odvody od pracovníků a firem ji většinou nepokryjí. Podle ekonomů je kvůli stárnutí společnost nynější penzijní systém neudržitelný.

Spojení "důchodová reforma" je možné najít ve volebních programech Spolu, ČSSD, SPD a Přísahy. Koalice Pirátů a STAN sice reformu nezmiňuje, změny ale popisuje. Nynější vláda ANO a sociálních demokratů s podporou komunistů si reformu stanovila jako svou hlavní prioritu, ale nepředložila ji. Ministerstvo práce pod vedením ČSSD novely s desetitisícovým minimálním důchodem, bonusem za dítě a s dřívější penzí pro náročné profese sice připravilo, návrhy ale neudržitelnost ještě zhoršují a shoda na nich není. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve své nové knize sděluje, že po volbách musí rozběhnout "skutečnou důchodovou reformu". Jak by si ji představoval, ale nepíše.

Zavedení minimálního důchodu slibují ČSSD, Piráti a STAN, Spolu, SPD a KSČM. Podle ČSSD to má být 28 procent průměrné mzdy, nyní tedy asi 10.000 korun. PirSTAN zmiňuje stejnou částku a pro další volební období pak aspoň 30 procent průměrné mzdy. To teď odpovídá 10.700 korun. Také Spolu chce navázat minimální důchod na průměrnou mzdu. SPD voliče láká na minimální penzi ve výši minimální mzdy. Ta nyní činí 15.200 korun. Zhruba takový byl letos v březnu průměrný důchod. Minimální důchod by podle politiků doplnila zásluhová část podle odpracovaných let a výše odvodů.

Podle dřívějších propočtů ministerstva práce by na desetitisícovou penzi pro všechny bylo potřeba ročně asi půl procenta HDP navíc, teď tedy kolem 30 miliard. Suma postupně poroste a v polovině století se dostane asi na 1,9 procenta HDP ročně. Piráti a STAN chtějí peníze zajistit díky "zefektivnění daní a chodu státu". Podle ČSSD by se měla garantovaná penze hradit z daní. Spolu plánuje oddělit důchodový účet od státního rozpočtu a snížit firmám odvody o dva procentní body. Zkrátit chce stejně jako sociální demokraté ještě dobu povinných odvodů z 35 na 25 let. Daně chtějí na penze využít i komunisté.

ČSSD slibuje v roce 2025 průměrný důchod 20.000 korun. Podle Pirátů a Starostů by to mohlo být 18.000 až 19.000 korun, pokud se bude ekonomice dařit. Do zavedení minimální penze by chtěla koalice PirSTAN valorizací posilovat solidární část penze a snižovat podíl zásluhové výměry. Pro lidi, kteří odváděli víc a déle, by to nejspíš znamenalo zpomalení růstu důchodu. Proti oslabování zásluhovosti se už dřív postavil Ústavní soud. SPD by přidávala všem o stejnou částku. KSČM by pravidelně valorizovala podle vývoje cen. Pravidelnou valorizaci má v programu i Spolu. Babiš v knize slibuje, že zajistí "pro všechny Čechy vysoké důchody".

Bonus za vychované dítě nabízejí Spolu, SPD, ČSSD. Spolu plánuje ještě společný vyměřovací základ manželů a to, že by pracovníci mohli posílat jeden procentní bod odvodů svým rodičům či prarodičům. Přísaha chce dorovnat nízké důchody žen.

Důchodový věk se postupně prodlužuje a na 65 let by se měl dostat zhruba za deset let. ČSSD, SPD, Přísaha a KSČM jsou proti dalšímu zvyšování. Podle Pirátů a STAN by hranice měla být spíš orientační, podle Spolu by se měla do roku 2030 nově nastavit. ČSSD, PirSTAN a Spolu počítají s dřívější penzí pro náročné profese. Pro lidi, kteří budou pracovat v důchodu, chtějí sociální demokraté nižší daně a obě koalice nižší odvody. Přísaha by pracujícím důchodcům pojistné zrušila úplně a podle Babiše by měli mít vyšší důchod.

Některé volební programy obsahují podporu spoření na stáří. Piráti a STAN a ČSSD slibují nový státní fond či spořící pilíř.