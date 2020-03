Většina škol by neměla mít problémy s výukou na dálku

Praha - Většina škol v Praze zřejmě nebude mít velké problémy s nastavením pravidel pro výuku dětí na dálku. Už před přerušením výuky ve školách ke komunikaci s dětmi a rodiči používaly zpravidla elektronické systémy. V některých případech budou muset dořešit, jak pracovat s žáky, kteří doma nemají k dispozici počítač. Zajištění výuky nejmladších školáků pak bude záležet hlavně na zapojení rodičů. Největší problémy se dají očekávat v sociálně vyloučených lokalitách. ČTK to dnes řekl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

"Je to tak, že školy, kde už rodiče byli naučeni komunikovat elektronicky, kde měli už systémy elektronických žákovských knížek, tak tam de facto není problém," uvedl Černý. Školy jsou podle něj pro tento způsob komunikace dostatečně vybaveny. Někdy se vyskytují spíše problémy na straně žáků. "Například jsme zjistili, že v podstatě všichni mají chytrý telefon, ale některé aplikace fungují dobře jen na počítači, který jim chybí," řekl. Podle něj jde ale o technické detaily, které se dají vyřešit. Učitelé podle něj průběžně upravují zadání pro děti tak, aby byly schopné úkoly vypracovat třeba i na chytrém telefonu.

Školy podle něj nyní k výuce na dálku přistupují velmi odpovědně. "Ze začátku, když to vypadalo, že to bude na 14 dnů, tak některé školy k tomu přistoupily hodně lehkomyslně. Ale poté, co se ukazuje, že to bude na déle, tak na tom v podstatě všichni začali pracovat," řekl. O zavření škol rozhodla bezpečnostní rada státu v úterý. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví platí od středy do odvolání.

Školy podle Černého mohou využít celou řadu programů, platforem a webů na internetu. Zmínil rovněž například nový výukový portál nadalku.msmt.cz, který pro školy připravilo ministerstvo školství, nebo pomoc, kterou školám a rodičům nabízí Česká televize. Ta od pondělí na programu ČT2 spustí projekt UčíTelka pro žáky prvního stupně základních škol. V úterý a ve čtvrtek pak nabídne v pořadu Škola doma přípravu na přijímací zkoušky na střední školy.

Podle Černého je nejasné, jak budou ve výuce pokračovat školy v sociálně vyloučených lokalitách, kde je komunikace s rodinami často problematická. "Uznávám, že v těchto lokalitách to určitě je problém, ale nevím, jak to budou řešit," řekl.

V případě výuky nejmladších rodičů je podle Černého nezbytná součinnost s rodiči. Na jeho škole podle něj až na výjimky funguje dobře. "Na základě připomínek některých rodičů jsme třeba pochopili, že někteří kolegové poslali dětem učiva moc a zahltili je. Začali jsme tedy učivo redukovat, a to právě proto, aby rodiče, kteří mají víc malých dětí a musí jim pomáhat, to zvládali," dodal.

Pro kontrolu a hodnocení vypracovaných úkolů pak mohou školy využít opět elektronické systémy. Cvičení se dají případně i vyfotit nebo naskenovat, uzavřel.