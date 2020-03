Většina škol asi využije e-learning, někde učitelé zůstanou doma

Praha - V období zrušení výuky bude zřejmě podle zástupců školských asociací většina škol zadávat dětem úkoly a cvičení elektronicky. V některých školách budou mít proto učitelé možnost pracovat z domova, jinde se budou scházet ve školách bez žáků. Vyplývá to z vyjádření předsedů Asociace ředitelů základních škol (AŘZŠ), Asociace ředitelů gymnázií (AŘG) a Unie školských asociací CZESHA. Rozhodnutí Bezpečnostní rady státu zrušit kvůli koronaviru výuku ve všech školách kromě mateřských je podle nich v současnosti těžké hodnotit. Časem se může ukázat, že bylo správné, říkají.

"Moc často vládu nechválím, ale tentokrát si myslím, že to rozhodnutí je na místě," řekl ČTK předseda AŘZŠ Michal Černý. "Já si myslím, že to na místě není, ale člověk do toho nevidí, tak možná je opatrnost správná," uvedla předsedkyně AŘG Renata Schejbalová. Podle předsedy CZESHA Jiří Zajíčka vláda ví, co dělá. "To, že školy by byly místem, kde se může (koronavirus) rozšířit, je nasnadě, takže pokud to (zrušení výuky) bude v rozumném časovém rozsahu, tak by se dalo zhodnotit pozitivním způsobem," řekl.

V ČR je nyní 40 potvrzených případů nákazy koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19.

Školy dnes podle Černého informují o zrušení výuky rodiče. Se Schejbalovou a Zajíčkem se shodl na tom, že většina jich zřejmě bude zavádět nějakou formu e-learningu. Schejbalová a Zajíček na svých školách v Praze umožní učitelům práci z domova. Pedagogové Masarykovy ZŠ Klánovice v Praze 9, kde je ředitelem Černý, se budou dál scházet v budově školy. "Můžeme tento čas využít na vzájemné porady, školení nebo další vzdělávání," řekl ředitel.

Některé školy již daly informace na své weby. Například ZŠ u svatého Štěpána v Praze 2 na něm píše, že všichni žáci si dnes po skončení vyučování vyzvednou své učebnice a sešity. "Zítra (ve středu) určíme způsob zadávání úkolů, pracovních listů a jejich odevzdávání, včetně možných konzultací s pedagogy," píše škola. Informuje rovněž o zrušení plánovaných lyžařských kurzů. Děti, které jsou na horách nyní, mohou pobyt dokončit.

Podle statistik ministerstva školství je v ČR kolem 4200 základních, 1300 středních a 170 vyšších odborných škol. Do základních škol chodilo loni zhruba 941.000 dětí, do středních 420.800 a do vyšších odborných škol 18.400 žáků. Učilo je celkem kolem 127.000 pedagogů. Vysoké školy studovalo loni přibližně 289.000 lidí.

Opatření zrušit výuku bude vláda podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vyhodnocovat podle vývoje situace. Po tiskové konferenci mluvil nezávazně o týdnu, spíše dvou týdnech.