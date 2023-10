Většina republikánů chce v čele Sněmovny reprezentantů Stevea Scaliseho

Washington - Republikáni v americké Sněmovně reprezentantů dnes vybrali Stevea Scaliseho jako kandidáta na uvolněné místo předsedy komory. Kongresman z Louisiany a druhý nejvýše postavený republikán ve sněmovně získal podle stanice CNN ve vnitrostranickém hlasování 113 hlasů, zatímco jeho oponenta, šéfa sněmovního výboru pro soudnictví Jima Jordana podpořilo 99 republikánských kongresmanů. Hlasování pléna o příštím předsedovi bylo plánované na dnešních 21:00 SELČ, záhy bylo však odvoláno. Scalise by patrně potřebné hlasy nezískal, soudí list The New York Times (NYT) a CNN.

Osmapadesátiletý Scalise z Louisiany je šéfem republikánské sněmovní většiny, odpůrcem sesazeného předsedy sněmovny Kevina McCarthyho a zástupcem konzervativního křídla Republikánské strany. Ačkoliv je nyní favoritem většiny republikánů, aby vysoký post získal, musí mít podporu nejméně 217 kongresmanů v názorově rozpolcené komoře, která má 433 členů.

Obavou části republikánů je, že zvolený kandidát Scalise nezíská mezi spolustraníky podporu dostatečnou na to, aby převážila jen těsnou demokratickou menšinu ve Sněmovně reprezentantů. Republikáni po loňských volbách drží 221 křesel čili pouhých pět rebelujících hlasů stačí, aby kandidát neprošel. Křehkost republikánské většiny ve sněmovně se projevila i při volbě nyní sesazeného předsedy McCarthyho, který v lednu potřeboval 15 kol hlasování a předsednický post získal za cenu četných ústupků konzervativnímu křídlu strany; to jej ale nakonec začátkem října ústavního postu společně s demokraty zbavilo.

Několik republikánů, kteří při výběru kandidáta hlasovali pro Scaliseho oponenta Jordana, již soukromě novinářům sdělili, že na plénu by nehlasovali jinak. "Jdu jedině s Jordanem, až do konce," prohlásil například kongresman z Ohia Max Miller.

Výběr McCarthyho nástupce probíhá v okamžiku, kdy je stále na obzoru hrozba zablokování peněz pro americké vládní úřady v důsledku absence rozpočtu a kdy vláda prezidenta Joea Bidena volá po uvolnění dalších financí na podporu Ukrajiny. Výčet naléhavých otázek nyní rozšiřuje palestinský útok na Izrael, který by mohl rovněž vyžadovat intervenci Kongresu.

Sněmovnu reprezentantů dočasně vede McCarthyho spojenec, republikán Patrick McHenry. Ten se však od McCarthyho sesazení příliš neprojevuje a americká média píší o "paralyzované" sněmovně. Scalise mezitím o své podpoře a dalším postupu jedná v kanceláři vyhrazené pro předsedu, kde na dveřích stále visí McCarthyho jméno, všímá si kongresový zpravodaj NYT Robert Jimison.

Scalise před spolustraníky jako jednu ze svých hlavních předností prezentuje schopnost zajistit financování strany a voličskou podporu, podotýká list NYT. V průběhu své kongresové kariéry pro stranu získal přes 170 milionů dolarů (téměř čtyři miliardy korun) a v roce 2022 strávil 112 dní cestováním po Spojených státech a děláním kampaně pro republikánské kandidáty.

Mezi nejkontroverznější momenty jeho kariéry patří projev, který v roce 2002 přednesl pro skupinu zastánců bělošské nadřazenosti Ku Klux Klan (KKK). NYT připomíná, že Scalise se v 90. letech v jednom interview připodobnil k šéfovi jedné z organizací KKK Davidu Dukeovi, který byl mimo jiné také kongresmanem za Republikánskou stranu. Scalise se později za svůj projev omluvil a odsoudil "rasové a náboženské názory, jež skupina jako KKK vyznává", píše CNN.