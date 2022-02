Většina RB OSN odsoudila kroky Ruska na Ukrajině

New York/Kyjev/Moskva - Většina členů Rady bezpečnosti OSN v čele s USA odsoudila kroky Ruska, které v pondělí oznámilo uznání nezávislosti separatistických republik na východě Ukrajiny a vyslání "mírové mise" do Donbasu. Ruský velvyslanec při OSN uvedl, že ruská vojska mají v Donbasu zabránit ukrajinskému útoku. Čína vyzvala všechny strany ke zdrženlivosti. O mimořádné zasedání RB OSN zažádala Ukrajina v reakci na počínání Ruska na jejím území. Přijetí jakékoliv odsuzující rezoluce je nepravděpodobné s ohledem na ruské právo veta v tomto orgánu. Generální tajemník OSN António Guterres vyzval k mírovému řešení konfliktu.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí podepsal výnosy, kterými uznal nezávislost separatistické Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky ve východoukrajinském Donbasu. Zároveň nařídil ruské armádě, aby na jejich území zahájila "misi na zajištění míru".

"Ukrajina požádala o svolání naléhavého zasedání Rady bezpečnosti OSN kvůli nezákonnému jednání Ruska," napsal na twitteru ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Žádost Kyjeva vyslyšeli západní členové Rady bezpečnosti: v patnáctičlenném orgánu pro ni podle diplomatů hlasovaly Spojené státy, Británie, Francie, Albánie, Norsko a Irsko.

Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja podle agentury Reuters při zasedání Rady bezpečnosti prohlásil, že Ukrajina připravuje v Donbasu nové "vojenské dobrodružství", což Rusko nemůže dovolit. Řekl také, že Moskva nepřipustí "nové krveprolití" v regionu. Západní mocnosti by si podle něj měly své kroky "dobře rozmyslet" a nezhoršovat situaci na Ukrajině.

Označení ruských vojsk za "mírové síly", kterým prezident Putin ospravedlňuje jejich vstup na území separatistických regionů na východě Ukrajiny, je podle velvyslankyně USA při OSN Lindy Thomasové-Greenfieldové nesmysl.

Generální tajemník OSN António Guterres v dnešním prohlášení uvedl, že je uznáním povstaleckých republik velmi znepokojen. Vyzval k mírovému řešení konfliktu na východě Ukrajiny v souladu s minskými dohodami z roku 2015. Rozhodnutí Ruska podle něj narušuje územní celistvost a suverenitu Ukrajiny a je v rozporu s principy Charty OSN. Spor by se podle něj měl řešit diplomaticky.

Kroky Moskvy odsoudily také mimo jiné Francie, Norsko či Irsko, podle jehož velvyslankyně Geraldine Byrneové Nasonové Rusko svými "jednostrannými kroky jen zvyšuje napětí", uvedla agentura AFP.

Albánský velvyslanec Ferit Hoxha se dotázal, kdo bude dalším napadeným. Jeho indický protějšek T. S. Tirumurti vyjádřil hluboké znepokojení a apeloval na zdrženlivost na všech stranách. Brazílie vyzvala k okamžitému příměří na východě Ukrajiny. "Tato akce (vojenského vstupu na východní Ukrajinu) a toto oznámení (o uznání nezávislosti povstaleckých republik) podkopává územní celistvost Ukrajiny", řekl pak keňský velvyslanec Martin Kimani. Ghana a Spojené arabské emiráty rovněž kritizovaly Rusko a vyzvaly ke zmírnění napětí a zdrženlivosti.

Čína, která je nyní pokládána za politického spojence Ruska, vyzvala ke zdrženlivosti. "Všechny zúčastněné strany musí zachovat zdrženlivost a vyvarovat se všeho, co by mohlo zvýšit napětí," řekl čínský velvyslanec při OSN Čang Ťün. "Věříme, že všechny země by měly řešit mezinárodní spory mírovými prostředky v souladu s cíli a zásadami Charty OSN," dodal.

Tajemnice pro politické záležitosti OSN Rosemary DiCarlová dnes označila pondělní krok ruského prezidenta Putina nařizující "mírovou misi" v povstaleckých republikách za porušení Charty OSN. "Následující hodiny a dny budou klíčové. Riziko velkého konfliktu je reálné a je třeba mu za každou cenu zabránit," uvedla.