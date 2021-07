Většina přírodních koupališť v Česku má stále čistou vodu

Praha - Čistou vodu si nadále udržuje většina hygieniky sledovaných přírodních koupališť v Česku. Vyplývá to z výsledků kontrol krajských hygienických stanic. V části regionů ale musela být některá koupaliště čištěna po přívalových deštích.

Například v Libereckém kraji se kvůli přívalovým dešťům o minulém víkendu musela následně některá venkovní koupaliště vypustit a vyčistit. Znovu napuštěné je po vyčištění od naplaveného bahna třeba Lesní koupaliště v Liberci nebo koupaliště v Chuchelně u Semil. Podle hygieniků je ale kvalita vody ke koupání na většině přírodních koupališť v kraji dál dobrá. Za nevhodné ke koupání považují jen koupaliště v Chrastavě u Liberce, kde se jedná o dlouhodobý problém. Na třetím stupni kvality z pěti je kvůli zvýšenému výskytu sinic Hamerské a Máchovo jezero, což je ale pro tato letoviska v tomto období také obvyklý jev. Voda v obou jezerech teď není vhodná ke koupání pro citlivé jedince, jako jsou alergici, děti či těhotné ženy.

V některých přírodních koupalištích v Ústeckém kraji zase hygienici odhalili zvýšený výskyt chlorofylu. Na Ústecku se to týká lomu Varvažov a rybníku Chlumec, na Litoměřicku je to jezero Chmelař, kde jsou i sinice. Snížená průhlednost vody je pak na koupališti v Chabařovicích u Ústí nad Labem. I na zmíněných místech je koupání dál možné, problémy by ale mohli mít citliví jedinci.

V Královéhradeckém kraji je voda ke koupání většinou v pořádku, pouze s výjimkou Stříbrného rybníku v Hradci Králové a koupaliště Dolce u Trutnova. Po koupání na obou zmíněných místech by se lidé měli osprchovat čistou vodou.

Voda v koupalištích v Karlovarském kraji je stále většinou dobrá, i když se s postupem léta zhoršuje. Nevhodná ke koupání je voda ve Velkém rybníku u Hroznětína. Poslední odběry zjistily také mírně zhoršenou kvalitu vody na Jesenici, koupání ale nebrání. S postupujícím létem se i v některých koupalištích v Plzeňském kraji zhoršila jakost vody. V koupacím jezírku v plzeňském Škodalandu v Českém údolí není voda vhodná ke koupání kvůli fekálnímu znečištění a zhoršenou jakost má voda i v koupališti Smržovice na Domažlicku a v Košuteckém jezírku v Plzni. Další sledované nádrže v regionu si ale drží dobrou kvalitu vody.

Ve středočeských přírodních koupalištích je kvalita vody dobrá, místy se dokonce oproti předchozím rozborům zlepšila. Voda nevhodná ke koupání je pouze v Novém rybníku na Příbramsku. Na některých lokalitách Orlické přehrady nebo Pilském rybníku na Příbramsku je pak voda hodnocena třetím stupněm kvality z pěti, kdy je koupání dál možné, ale u citlivějších jedinců se mohou objevit problémy a lidé by se po koupání měli osprchovat.

V Pardubickém kraji je také voda většinou čistá. Hygienici měli připomínky jen k rybníkům Rosnička na Svitavsku a Dlouhý na Orlickoústecku, ale riziko pro koupající nepředstavují. Mimo provoz je stále po záplavách Tyršova plovárna ve Vysokém Mýtě, kterou bylo nutné vypustit, vše vyčistit a odstranit naplavené bahno.

Na jižní Moravě má už horší jakost voda na koupališti Výrovice na Znojemsku, stále se v ní ale dá koupat. Ostatní sledovaná přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji mají vodu dál vhodnou ke koupání. V Moravskoslezském kraji odhalili hygienici v rybníku Pod hradem v Bohušově na Bruntálsku zvýšené množství sinic. Koupání tam tak není vhodné pro alergiky, těhotné ženy či menší děti. Rizikové je i koupání v Těrlické přehradě a Vrbickém jezeře na Karvinsku. Jinde v regionu se však lidé mohou dál koupat bez rizika.