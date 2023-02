Většina ostravské opozice tvrdí, že nebude žádat odchod primátora Macury

Ostrava - Většina opozičních uskupení v ostravském městském zastupitelstvu nepředpokládá, že by na středečním zasedání vyvolala jednání o vyslovení důvěry primátorovi Tomáši Macurovi. Primátor minulý týden po dlouhodobé kritice hnutí opustil ANO a se svým zastupitelským klubem se pak v pondělí dohodl, že do půl roku odejde rovněž z funkce primátora. Spolu s ním by své pozice měly opustit i dvě náměstkyně zvolené za hnutí ANO, a to Zuzana Bajgarová a Kateřina Šebestová. Několikaměsíční předávání postů ale někteří opoziční zastupitelé nepovažují za ideální řešení, zjistila ČTK.

Hnutí Ostravak, které je nejsilnějším opozičním uskupením, podle svého lídra a předsedy klubu Lukáše Semeráka nikdy nemělo v plánu hlasování o důvěře iniciovat. "Nikdy jsme to neplánovali. Vůbec nemáme nejmenší důvod něco takového dělat. Tohle je špinavé prádlo hnutí ANO, tak ať si ho prostě vyperou. Už dneska na to jako město doplácíme. Máme na (středečním) zastupitelstvu nějakých 36 materiálů, to přímo odráží to, že týdny řeší svoje pozice...místo toho, aby vedení města pracovalo, tak se hádají a nepracují," uvedl Semerák.

Dodal, že i kdyby odvolání Macury navrhl někdo jiný, tak se k tomu návrhu hnutí Ostravak nebude připojovat. Lídr hnutí, které během prvního funkčního období Macury bylo ve vedení města, příliš nevěří ani informacím, že by primátor do půl roku předal svou funkci nástupci z ANO. "Můj názor je, že nic nepředá," míní Semerák. Dodal, že pokud se hnutí vyjadřuje tak, že chce zachovat stávající koalici, mělo by se na případné obměně členů hnutí ve vedení města domluvit co nejdříve. "Jakési vakuum předávání, tedy nejistota, která má trvat půl roku, to je špatně pro město. Jestli tento půlroční prostor znamená, že se budou místo práce dále řevnit, tak to je to nejhorší, co pro město může být," řekl Semerák.

Za primátorovým návrhem na několikaměsíční předávání funkce podle něj stojí jeho snaha dotáhnout projekt výstavby nové koncertní síně. Právě tento několikamiliardový projekt i v předvolební kampani vyvolával mezi politiky největší spory. "Pokud jde současnému panu primátorovi o to, aby se dodělala koncertní síň, tak ať to řekne. Ať od hnutí ANO vidíme jasný statement (prohlášení), že koncertní síň bude a ať hlavně řekne, z čeho to chtějí financovat. Není důvod kolem toho chodit, jak kolem horké kaše," dodal.

Předseda zastupitelského klubu SPD Peter Harvánek uvedl, že aktuální situaci ve vedení města chce nejprve probrat se svými kolegy v klubu. "Včera (v pondělí) se ta situace docela změnila a je to celkem čerstvé, takže to budeme řešit na klubu. Nechci předem předjímat. Na druhou stranu, pokud budou hlasovat všichni jednotně, tak asi nemá smysl vyvolávat nějaké hlasování o důvěře," uvedl Harvánek. Zatím blíže nechtěl komentovat ani půlroční předávání funkcí ve vedení města. "Může se stát, že půl roku některé věci nebudou fungovat nebo budou zakonzervovány, takže to je těžko v této chvíli posoudit. I tuto otázku budeme rozebírat na klubu," doplnil Harvánek.

Podle opozičního zastupitele Patrika Hujduse si Ostrava jako třetí největší město v republice podobné tahanice nezaslouží. "Město tím zbytečně trpí a jeho obyvatelé jsou v nejistotě," míní Hujdus. Půlroční lhůtu na předávání funkcí nechce blíže komentovat. "Šest měsíců je tak dlouhá doba, že klidně už za pár týdnů může být všechno úplně jinak. Nemyslím si, že opozice ve středu vyvolá hlasování o odvolání pana primátora, protože pokud není jasné, co by bylo poté, není rozumné dělat unáhlené kroky," uvedl Hujdus.

Předseda zastupitelského klubu Ostravské levice Josef Babka se domnívá, že jde primárně o záležitost hnutí ANO. "Samozřejmě nás bude zajímat ta doba (obměny vedení), říkají do půl roku, ale tím pádem by to šlo až na zastupitelstvo v září a budou nás zajímat i případné personální návrhy, které s tím budou spojeny. Že bych ale zítra (ve středu) chtěl vystoupit a iniciovat odvolání či řešení důvěry nebo nedůvěry, tak s tímto nepočítáme," uvedl Babka. Dodal, že pokud má město být vedeno dobře, je nutné situaci řešit v nějakém rozumném časovém horizontu.

Na magistrátní koalici se krátce po loňských komunálních volbách dohodlo ANO se Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráty. Ostravské ANO vedené Macurou komunální volby v září s převahou vyhrálo, získalo 21 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů.