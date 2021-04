Většina opozice postup vlády vůči Rusku chválí, nelíbí se komunistům

Praha - Většina opozičních politických stran chválí postup vlády, která se rozhodla zastropovat počet diplomatů na ruském velvyslanectví v Praze podle současného stavu na české ambasádě v Moskvě. V některých případech se však pozastavují nad tím, že Rusové dostali čas na stažení personálu velvyslanectví až do konce května. Sdělili to ČTK. Za chybný a diplomaticky nevhodný označil krok kabinetu předseda komunistů Vojtěch Filip.

Předseda ODS Petr Fiala by pokládal za neodpustitelné, pokud by ČR se zachovala jinak a bezdůvodné vypovězení 20 českých diplomatů ponechala bez reakce. "Je správné, že vláda přijala řešení, které jsme vůči Ruské federaci doporučovali a prosadili v Poslanecké sněmovně, a z nichž vyplývá, že jsme suverénní stát, pevně zakotvený v NATO a EU," sdělil Fiala ČTK. Není však podle něj jasné, proč Rusko dostalo na stažení diplomatů čas do konce května.

Postup vlády uvítal ve vyjádření zaslaném ČTK i předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Jako opozice ho podporujeme a jsme s ním v souladu. Byl to ostatně krok, na kterém se shodla Sněmovna i Senát," připomněl usnesení parlamentních komor. Také šéf lidovců Marian Jurečka opatření podpořil. "Je to v této situaci nutný postup. Nyní je šance narovnat počty diplomatů a restartovat vzájemné vztahy. Lhůtu pro opuštění našeho území považuji vzhledem k okolnostem za příliš velkorysou," napsal ČTK Jurečka.

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan České televizi řekl, že vláda zvolila z jeho pohledu jediné možné řešení. "Měli jsme jakýsi den vyčkávání a já bych považoval za vyjádření slabosti, kdybychom nedostáli tomu, co bylo v tom ultimátu formulováno," připomněl středeční požadavek české diplomacie, aby Rusko do dnešních 12:00 umožnilo návrat všech 20 vyhoštěných českých diplomatů, pokud chtělo předejít dalšímu českému kroku.

K rozhodnutí vlády je naopak kritický Filip. "Považuji postup české vlády za chybný a diplomaticky nevhodný," konstatoval.