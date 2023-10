Většina Němců chce přísnější kontroly na hranicích s ČR, Polskem a Švýcarskem

Berlín - Téměř 63 procent obyvatel Německa si přeje, aby vláda zavedla přísnější kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění agentury INSA pro deník Bild. Spolková vláda s tím zatím nepočítá.

Berlín na konci září oznámil, že němečtí policisté budou kvůli boji proti nelegální migraci hlídkovat společně s českými a polskými kolegy na české a polské straně hranice. Na území spolkové republiky zároveň provádí důraznější mobilní namátkové kontroly.

Většině Němců to ale podle nového průzkumu nestačí a 62,9 procenta z nich by si na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem přálo pevná kontrolní stanoviště, která už několik let fungují na hranici s Rakouskem.

V diskuzním pořadu německé veřejnoprávní televize ARD se pro ně v úterý večer vyslovil i saský premiér Michael Kretschmer, jehož země sousedí jak s Českem, tak s Polskem. Je přesvědčen, že by spolková policie kontroly dobře zvládla a v pohraničních oblastech by se netvořily zácpy.

Před tím, že by takové kontroly zkomplikovaly život třeba pendlerům, kteří do Německa každý den jezdí do práce, varovaly některé německé profesní organizace.