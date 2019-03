Berlín - Velká koalice není mezi německými občany oblíbená. Třiašedesát procent dotázaných v reprezentativním průzkumu společnosti Emnid pro nedělník Bild am Sonntag uvedlo, že by nebylo špatné, kdyby se ještě letos svazek konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) rozpadl. Pouze 29 procent respondentů uvedlo, že by jim to bylo líto.

Mezi příznivci SPD je těch, kteří by předčasný konec velké koalice uvítali, dokonce 73 procent. Pouze 21 procent podporovatelů SPD by považovalo zánik stávající koalice za špatný. Více zastánců jejího rozpadu (97 procent) je už jenom mezi příznivci protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD).

Naopak 49 procent přívrženců CDU/CSU je pro pokračování velké koalice a 45 procent těchto voličů by její rozpad považovalo za špatnou věc.

Tomu odpovídá i hodnocení práce koaliční vlády kancléřky Angely Merkelové (CDU). Šestatřicet procent občanů by ji ohodnotila známkou "uspokojivá", tedy trojkou, a 43 procent čtverkou nebo pětkou. Devět procent by neváhalo dát nejhorší možnou známku - šestku. Pouze jeden člověk z 1009 dotázaných by dal vládě jedničku a sedm procent bylo pro dvojku. Průměrná známka tak činí 3,8.

Hodnocení jednotlivých členů vlády se značně liší. Nejkladněji lidé vnímají působení kancléřky Merkelové. Jako "spíše dobrou" hodnotí její práci více než polovina Němců. S ministrem hospodářství Peterem Altmaierem (CDU) a také s šéfem německé diplomacie Heikem Maasem (SPD) je spíš spokojeno 47 procent respondentů.

Mezi nejhůře hodnocenými ministry je šéf resortu vnitra Horst Seehofer (CSU), jehož práci považuje za spíše dobrou pouze 28 procent Němců. Pouze o procento lépe je na tom ministryně obrany Ursula von der Leyenová (CDU). S ministrem dopravy Andreasem Scheuerem (CSU) je převážně spokojeno jen 24 procent dotázaných.