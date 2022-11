Většina lidí má nárok na bonus od pojišťovny, pokud chodí na prohlídky k lékaři

Praha - Většina lidí bude mít od příštího roku nárok na finanční příspěvek od zdravotní pojišťovny, pokud v posledních dvou letech byli na preventivní prohlídce u praktického lékaře nebo screeningovém vyšetření. Vyplývá to z ankety ČTK mezi pojišťovnami, z nichž většina tyto bonusy nabízí. Preventivní prohlídky u lékaře ale podle dřívějších informací ministerstva zdravotnictví zanedbává zhruba 60 procent lidí. Na preventivní vyšetření tlustého střeva, děložního čípku či prsu nejde téměř polovina z těch, kteří ho mají zdarma.

Asi 60 procent obyvatel je registrováno u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Ta od příštího roku nabízí lidem, kteří v posledních dvou letech absolvovali vyšetření k odhalení rizika rakoviny, takzvaný screening, nebo prohlídku u praktického lékaře, další příspěvek, který mohou opět využít na další prevenci. Na dentální hygienu mohou dostat 500 korun, na rehabilitační aktivity jako je plavání, sauna nebo masáže až 1000 korun.

"Každá koruna, kterou do ní dnes investujeme, se nám za pár let násobně vrátí. Proto i tuto úpravu fondu prevence vnímám jako první krok na dlouhé cestě. Chceme jít cestou pozitivní motivace našich klientů, podporovat je v péči o své zdraví," uvedl v tiskové zprávě ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Ženy od 15 let mohou být pravidelně jednou ročně zdarma vyšetřené kvůli odhalení rizika rakoviny děložního hrdla, od 45 let ještě rakoviny prsu. Lidé nad 55 let se mohou nechat vyšetřit na riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku a současní či bývalí kuřáci ve věku 55 až 75 let na riziko rakoviny plic.

Druhá největší pojišťovna Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV) také od příštího roku odmění své klienty 250 korunami za každou preventivní prohlídku, včetně zubní, a každé screeningové vyšetření. "Tento bonus z fondu prevence může klient čerpat například na sportovní a jiné aktivity," sdělila ČTK mluvčí ZPMV Jana Schillerová.

Podobně motivační příspěvky má pro své pojištěnce i třetí největší Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Podle mluvčí ČPZP Elenky Mazurové má pojišťovna dlouhodobě program příspěvků založený na získávání a čerpání bodů.

"Pojištěnci mohou získat body například za absolvování preventivní prohlídky u praktického lékaře, stomatologa, za mamoscreening, screening rakoviny děložního hrdla, rakoviny tlustého střeva nebo za provedený test na okultní krvácení ve stolici. Body pak pojištěnci mohou vyčerpat například na zdravotní služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, dentální hygienu, výživu pro děti nebo na přípravky pro ústní hygienu," popsala mluvčí.

Ředitel Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) Radovan Kouřil připomněl, že pojišťovna nemůže ty, kteří ke svému zdraví nepřistupují zodpovědně nijak postihovat. S příspěvky, které mají k preventivním prohlídkám u praktického a dětského lékaře motivovat pozitivně, začala OZP od letošního roku.

"Zájem klientů o čerpání příspěvků v průběhu tří čtvrtletí letošního roku je rekordní," sdělil ČTK. Pojišťovna jimi podmínila vyšší příspěvky, na dentální hygienu či odvykání kouření je to až 2000 korun, až 1000 korun na lázeňské procedury, očkování nebo řešení obezity u dětí nebo 500 korun na sportovní aktivity.

Pojišťovna RBP na dotaz ČTK uvedla, že ještě nemá o příspěvcích na příští rok rozhodnuto. V preventivní programu Zdraví 90 ale bonusem 500 korun na další péči odměňuje osoby, které dodržují doporučenou frekvenci preventivních prohlídek u praktického lékaře, stomatologa a gynekologa. Zároveň ale musí mít optimální tělesnou hmotnost, tedy hodnotu BMI mezi 18 a 26.

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) příspěvky svým pojištěncům podle informací na webu absolvováním prevence v současné době nepodmiňuje. Nejmenší Zdravotní pojišťovna Škoda, které se soustředí zejména na zaměstnance této automobilky, podle asistenta ředitelky Petra Kvapila podmínku v minulosti měla, ale zrušila ji na základě poznatků z praktické realizace. "To však neznamená, že bychom nepodporovali prevenci, pouze je náš přístup odlišný," dodal.

Již v době před epidemií covidu-19 absolvovalo podle dostupných dat preventivní prohlídky u praktického lékaře v doporučených dvouletých intervalech jen asi 40 procent dospělých. V roce 2020 kvůli omezenému provozu ordinací pokles ještě zhruba o šestinu. Právě zanedbaná prevence bude podle odborníků dlouhodobým následkem epidemie, se kterou se bude české zdravotnictví muset potýkat.