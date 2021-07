Většina lidí, kteří v ČR onemocní tuberkulózou, byla v dětství očkována

Praha - Většina případů onemocnění tuberkulózou v Česku je u lidí, kteří byli v dětství proti této nemoci očkováni. Loni touto chorobou v ČR onemocnělo 368 lidí, z toho dva případy byly u dětí do 15 let. ČTK to řekl Jiří Wallenfels, vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou Fakultní nemocnice Bulovka. Zrušení plošného očkování novorozenců proti tuberkulóze před více než deseti lety bylo podle něj správným rozhodnutím. V Česku se nyní očkují děti z rizikových skupin. V těchto dnech uplyne 100 let od podání první vakcíny proti této nemoci.

V Česku žijí podle Wallenfelse statisíce lidí, kteří se infikovali tuberkulózními bacily. Jen asi u pěti až deseti procent z infikovaných se někdy v průběhu života rozvine tuberkulóza. Obvykle se tak stane v prvních dvou letech po nákaze, může to nastat ale třeba i po desítkách let v důsledku oslabení imunity člověka. Kvůli tomu tuberkulóza propuká častěji například u lidí v sociální nouzi, HIV pozitivních, u pacientů, kteří podstupují transplantaci orgánů, u starších lidí nebo také u těch, kteří absolvují biologickou léčbu. Mezi nemocnými převládají muži.

Vakcína proti tuberkulóze chrání proti těžkým formám dětské tuberkulózy, takové případy jsou ale podle Wallenfelse vzácné.

Z loňských případů tuberkulózy se jen dva týkaly dětí do 15 let. "Co se týče případů u dětí, máme jednu z nejlepších situací na světě a nic na tom nezměnilo ani zrušení plošné vakcinace," řekl ČTK Wallenfels.

Problémem vakcinace je to, že z běžně používaných vakcín má očkovací látka proti tuberkulóze nejvíce nežádoucích účinků. Stejně jako před 100 lety, kdy byla první vakcína proti tuberkulóze podána, se i nyní podle Wallenfelse používá očkovací látka obsahující oslabený kravský kmen Mycobacterium bovis. Tehdy ji ale pacienti polykali, dnes se píchá mělce do kůže. Její plošné nasazení u dětí a s tím spojené komplikace v minulosti často způsobovaly zpoždění v dalším povinném očkování dětí proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, přenosné dětské obrně a dalším závažným chorobám.

Navíc u dospělých má vakcína podle Wallenfelse nedostatečnou účinnost. "Většina případů tuberkulóz, které tu dneska máme, je u lidí, kteří byli očkováni. Byť toto samo o sobě mnoho o účinnosti nevypovídá," uvedl.

Nejúčinnějším způsobem, jak šíření této nemoci v populaci kontrolovat, je podle Wallenfelse včasné vyhledání nemocných, podobně jako u covidu-19 zjištění jejich blízkých kontaktů a důsledná léčba, která ale trvá minimálně šest měsíců. Problémem je, že asi desetina nemocných loni léčbu přerušila nebo o jejich léčbě nemají lékaři informace. U lidí, kteří léčení nedokončí, se v budoucnu může rozvinout vysoce rezistentní tuberkulóza, jejíž léčba pak trvá i dva roky a více.

Asi třetina případů tuberkulózy v Česku byla loni u lidí narozených mimo ČR, nejčastěji u lidí z Ukrajiny, Vietnamu a Indie. To, že se nemoc rozvine u cizinců, není podle Wallenfelse dáno tím, že by se v jejich mateřské zemi neočkovalo. "Je to přesně naopak, tyhle země očkují daleko více než země, kde je tuberkulózy málo," poznamenal šéf Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou. Důvodem, proč u nich nemoc propukne, může být například to, že v ČR žijí v náročných podmínkách, hodně pracují a oslabí si imunitu.

Většina zemí EU od plošného očkování proti tuberkulóze v minulosti ustoupila. V Česku se nyní očkují děti, které mají vyšší riziko onemocnění. Jde o novorozence ze zemí s vysokým výskytem této choroby, nebo ty, jejichž rodiče či sourozenci onemocnění mají nebo měli. Ročně se podle Wallenfelse jedná o jednotky procent z asi 110.000 dětí, které se v ČR narodí. To, zda je dítě rizikové, posuzuje na základě dotazníku vyplněného rodiči lékař novorozeneckého oddělení.

Tuberkulóza podle Wallenfelse není tak nakažlivá jako například covid-19. "Udává se, že aby se člověk nakazil, musel by být s nemocným v uzavřeném prostoru osm hodin," uvedl Wallenfels. Navíc ne všechny formy tuberkulózy jsou infekční. Riziko, že se člověk nakazí během cesty MHD, je tak podle něj minimální. Podle celosvětových údajů ale kolem 15 procent nemocných této chorobě podlehne. Loni to v ČR bylo 24 lidí, tedy asi 6,5 procent z nemocných.