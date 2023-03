Většina krajů má podle Balaše na středních školách pro uchazeče dost míst

Lišov (Českobudějovicko) - Většina krajů má podle ministra školství Vladimíra Balaše (STAN) dostatek míst na středních školách pro uchazeče, kteří letos končí základní školy. Přetlak zájmu se týká především Prahy a části Středočeského kraje, řekl Balaš novinářům při dvoudenní návštěvě Jihočeského kraje.

"V Praze se jedná o dlouhodobý problém. Lze to minimálně 15 let vidět na demografické křivce a zřizovatelé měli povinnost se tomu přizpůsobit. Situaci také ovlivňuje to, že kolem Prahy vznikají nové satelity. Snažíme se tomu pomáhat, získali jsme prostředky na výstavbu 10.000 míst ve školách kolem Prahy," uvedl Balaš.

Například na jihu Čech letos základní školní docházku ukončí přibližně 6300 žáků. Je to zhruba o 500 více než loni. I přes navýšení jejich počtu je kapacita míst na středních školách v kraji stále dostačující. Střední školy v kraji nabízejí prvních ročnících přibližně 10.500 volných míst.

Největší zájem bývá tradičně o gymnázia. Na jihu Čech do nich v posledních letech zamířila vždy přibližně čtvrtina žáků z devátých tříd základních škol. Vyšší poptávka, která nyní vzniká, by však mohla způsobit, že se studenti kromě gymnázii rozdělí do více jiných středních škol. "Je otázka, jestli máme všeobecně vzdělávacích škol dost. Ale třeba současná situace přivede některé studenty k odbornému vzdělání, a oni zjistí, že je zajímavé. Domnívám se, že je perspektivní dělat něco technického," řekl Balaš.

Populačně silnější ročníky zaplňují i základní školy. Například v Lišově na Českobudějovicku, kde dnes ministr školství svou návštěvu v kraji zahájil, je kapacita základní školy prakticky naplněna. "Máme poměrně velkou spádovou oblast s deseti místními částmi. Jsou tu i další přilehlé obce, v nichž se nachází třeba jen mateřské školy nebo pouze první stupeň základních škol. Děti z těchto oblastí umisťujeme u nás ve škole, a snažíme se proto o rozvoj a budování dalších tříd," řekla poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková (STAN), která z Lišova pochází.