Většina koaličních stran je podle Richterové (Piráti) pro zvýšení rodičovské

Praha - Většina koaličních stran je pro navýšení rodičovské. Jak by se celková částka mohla upravit a odkdy, není zatím jasné. Novinářům to dnes řekla místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti). Piráti prosazují nejen zvednutí dávky, ale i pravidelnou valorizaci. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) na tiskové konferenci po jednání kabinetu řekl, že návrh růstu rodičovského příspěvku předloží. Dodal, že na něm ale musí být v koalici shoda a musí být "v kontextu" plánovaných kroků k ozdravení rozpočtů. Národní rozpočtová rada (NRR) a Národní ekonomická rada vlády (NERV) před dalším navyšováním výdajů varují.

"Jasně jsem řekl, že předložím návrh jak upravit a do budoucna zvýšit rodičovský příspěvek. Řekl jsem, že musí na tom být koaliční shoda. Chci, aby ta shoda byla v nejbližší době. Zároveň musí proběhnout v kontextu návrhů, kterými chceme dát jasný harmonogram jak stabilizovat rozpočet a deficit jak na straně výdajů, tak příjmů," uvedl Jurečka. Termín navýšení podle něj zatím není jasný. "Za sebe bych byl rád, aby to bylo co nejdříve," uvedl Jurečka. Lídři koalice budou návrhy projednávat příští týden.

Podle Richterové se většina koaličních stran shoduje na přidání o 50.000 korun na 350.000 korun. Piráti navrhují rovnou navázat rodičovský příspěvek na průměrnou mzdu. Celková dávka by podle nich měla odpovídat jejímu devíti-, deseti- či jedenáctinásobku. Nyní by se tak podle návrhu zvedla z 300.000 korun na zhruba 340.000 korun, 378.000 korun či 416.000 korun. Odpovídá to navýšení o 14, 26 či 39 procent. Pro výpočet by se zvolil průměrný výdělek, který se vyplácel dva roky před narozením dítěte. Rodičům, kteří by dávku v době zvýšení už pobírali, by se nevyčerpaná částka upravila o dané procento.

Podle místopředsedy vládní ODS Martina Kupky koalice o případném navýšení rodičovské diskutuje. "Musíme ho (zvýšení rodičovské) dát dohromady se všemi dalšími požadavky a doporučeními NERV, abychom se ve výsledku dokázali shodnout a vysvětlit veřejnosti soubor kroků, které budou přínosné, únosné a zároveň zajistí odpovědné hospodaření státu s menším schodkem. Míříme k tomu, abychom dokázali zpomalit inflaci. Větší schodek znamená další komplikace a povzbuzení inflace," podotkl Kupka.

Loni stát na rodičovských příspěvcích vyplatil přes 33 miliard korun. Podle Richterové přidání o 10.000 korun představuje zhruba miliardu korun. Pokud by rodičovská rostla o 50.000 korun, stálo by to ročně tedy asi pět miliard korun navíc.

Navýšení dávky by bylo na dluh. NRR varuje před zaváděním dalších valorizací, navyšováním výdajů a prohlubováním deficitů. NERV doporučuje rodičovskou zkrátit. Poukazuje na to, že Česko má ve srovnání s ostatními státy dobu rodičovského volna dlouhou. Radí výrazně zvýšit dostupnost školek a jeslí.

Podle Richterové je posílení kapacit školek či dětských skupin nutné. Rodiče malých dětí budou moci nastoupit do práce, stát získá peníze z daní a odvodů, výdaje na dávky klesnou, zmínila místopředsedkyně Sněmovny. Rozšířit by se měla i nabídka dalších služeb, a to třeba o sousedské hlídání. Upravit to má novela, kterou se chystá ministerstvo práce v brzké době předložit.